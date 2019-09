Ernesto Montes se despide públicamente de Blanca Fernández Ochoa: “Te quiero para siempre”

Fieles a los deseos de Blanca y de Ernesto de mantener su intimidad fuera de los focos, la familia Fernández Ochoa no se ha pronunciado sobre su situación sentimental y han mantenido la discreción pese a la tragedia que les rodea. Aunque tanto Lola como su marido, que ha ejercido de portavoz de la familia, reconocieron que Blanca no tenía pareja cuando se produjo su muerte, todo el círculo más próximo conocía lo importante que había sido en su vida su último amor: Ernesto. El jugador de golf y alpinista amateur tampoco había querido, hasta ahora, desvelar la relación que ambos mantuvieron por decisión propia alejados del foco mediático durante casi un lustro. Una ruptura que Blanca no había superado.

La propia Blanca comentaba en una entrevista realizada en 2014 que su nueva pareja le había devuelto la alegría de vivir y la confianza en el amor tras su tormentoso divorcio del padre de sus dos hijos. “Daba por perdido el amor-confesaba la medallista a la revista Love-hasta que apareció mi actual pareja. Apareció sin más. Él me ha aportado seguridad, comprensión y una gran compañía pero no nos planteamos casarnos. La mejor forma de querer es sin contrato”. Poco dada a hacer declaraciones sobre su esfera más privada, Blanca mantenía en secreto el nombre de su nuevo amor, del que sólo se sabía por su boca que se dedicaba al mundo del golf.

Con un texto acompañado de una preciosa imagen de Blanca y un vídeo en el que ambos se besan apasionadamente en presencia de unos amigos, el jugador de golf le declara así su amor eterno a “Blanquita”, como él llamaba a la mujer que compartió los últimos cinco años de su vida. Unas palabras escritas desde el corazón y en las que se dirige a ella directamente, en una despedida tan apasionada como sentida: “Eres parte de mí Blanquita, tu risa, tu voz, tu mirada y ese alma grandiosa que tienes siempre me acompañarán. Cuida de nosotros!!!! Love always”

Ernesto, destrozado por el trágico desenlace de la desaparición de Blanca Fernández Ochoa, ha roto su silencio ayer por la noche para despedirse para siempre de su último amor en Instagram. El hombre que contagió su pasión por el “Trekking” a la esquiadora y que ha participado activamente en su búsqueda por la montaña que se convirtió en su tumba, ha querido dejar constancia de la profunda huella que ha dejado Blanca en su vida: un recuerdo imborrable y un amor eterno.

En este mensaje de despedida, Ernesto ha querido compartir con sus seguidores un vídeo, grabado por unos amigos, en el que la pareja muestra su complicidad y pasión, en los momentos más felices de su relación. En el vídeo, ambos se besan apasionadamente en un atardecer en la montaña mientras sus amigos graban, divertidos, la escena. Eran sin duda, unos tiempos felices, que desgraciadamente ya no se volverán a repetir.

Como ya hemos comentado anteriormente, las circunstancias que han rodeado la muerte de Blanca Fernández Ochoa han sumido en una profunda tristeza a Ernesto Montes que, hasta el momento, ha declinado hacer declaraciones sobre las circunstancias del fallecimiento de Blanca y la relación que mantenían. Aún así y amparado en su anonimato, Ernesto ha participado en el operativo de búsqueda y ha estado en permanente contacto con la familia Fernández Ochoa. Se desconoce si acudirá a despedirse de ella en las exequias que en este momento tienen lugar en Cercedilla.