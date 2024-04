El exmarido de Amy Winehouse se arrepiente de haberla inducido a las drogas: “No he hecho otra cosa que intentar asumir la responsabilidad”

En una entrevista en el programa "Good Morning Britain", Blake Fielder-Civil, el viudo de la icónica cantante Amy Winehouse, ha abierto su corazón sobre su relación con la estrella del soul y los eventos que llevaron a su trágica muerte en 2011. Fielder-Civil, quien ha sido ampliamente señalado como un factor en las adicciones de Winehouse, expresó un profundo arrepentimiento por su papel en la vida de la talentosa artista.

Cuando el presentador le pregunta si alguna vez se acuesta pensando que podía haber hecho más, Fielder-Civil contesta: "Por supuesto. Muchísimas veces. No suelo hablar de ello a menudo, pero creo que durante un largo período no he hecho otra cosa que intentar asumir la responsabilidad a mi manera".

Blake admitió abiertamente haber introducido a Winehouse en el mundo de las drogas, reconociendo su propia adicción a la heroína en ese momento: "Sí. Claro que siento lo de la heroína, obviamente, es una droga horrible, terrible", respondía a la presentadora Kate Garraway. "Ahora llevo limpio mucho tiempo, pero yo también fui un adicto. Y no todo es tan blanco o negro. Era muy, demasiado joven y pensé que tenía todas las respuestas. Por supuesto que me arrepiento de las drogas. Si hubiera sabido cómo iba a acabar aquella historia, habría tenido muchísimo más cuidado con lo que hacía y con la gente con la que lo hacía", ha matizado.

La entrevista también reveló la angustia que Fielder-Civil ha enfrentado desde la muerte de Winehouse, incluidas las amenazas de muerte que ha recibido como resultado del debate público sobre su papel en las adicciones de la cantante: "[La muerte de Amy] Ha sido un tema de debate que ha impactado en multitud de ámbitos en mi vida, porque no he dejado de recibir amenazas de muerte por internet y en las redes sociales, porque Amy sigue inspirando mucha devoción y cierto fanatismo de su comunidad de seguidores" explicaba.

El viudo también expresó su deseo de reconciliarse con el padre de Winehouse, Mitch Winehouse: "Él y yo no necesitamos ser mejores amigos, pero no me importaría tener una conversación con él. Mitch es padre, yo ahora soy padre y entiendo sus ideas sobre mí, de verdad. Aun así espero que pueda ver que hubo un verdadero amor en esa relación y que yo quería mucho a Amy y ella a mí también" concluía.

La entrevista se produce en medio del estreno de una película biográfica sobre la vida de Winehouse, lo que ha revivido el interés público en la vida y el legado de la talentosa pero atormentada artista. Mientras una estatua en honor a Winehouse brilla en Camden Town, Londres, su recuerdo sigue vivo entre sus fanáticos y seres queridos.