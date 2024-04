De Dylan a Amy Winehouse: la música conquista el cine

Los recientes éxitos de películas como «Rocketman», «Bohemian Rhapsody» o «Elvis» solo fueron la punta del iceberg. Así se demuestra ahora visto el auge de un género como el de la película biográfica musical, que durante los próximos meses amenaza con una seria explotación que ya está en marcha para abordar los retratos de figuras tan notables como las de Amy Winehouse, Bob Dylan, Michael Jackson o los cuatro Beatles. Incluso, acaba de anunciarse que Jeremy Allen White dará vida a Bruce Springsteen en otra película. Es un nuevo filón y la industria lo ha sabido ver. Los fans de estos artistas van al cine no solo a revivir en la gran pantalla canciones que le marcaron su vida, sino a disfrutar –o a intentarlo- de la mitomanía y de perfiles personales ciertamente atractivos, así como de unas vidas realmente únicas. Y lo que viene es de traca…

Amy Winehouse y la tragedia

Con Marisa Abela como Amy Winehouse, «Back to Black» describirá la extraordinaria y trágica vida de una muchacha que lo único que tuvo en su vida fue un extraordinario talento y toxicidad por todas partes. Dirigida por Sam Taylor-Johnson, quien anteriormente contó la historia de los primeros años de vida de John Lennon en la interesante «Nowhere Boy», se estrenará en Estados Unidos el 17 de mayo de 2024. No será fácil plasmar en pantalla la extrema sordidez de una vida marcada por relaciones disfuncionales, escasa inteligencia en la toma de decisiones, adicciones, paranoia, éxito y depresión. Todo un reto.

Bob Dylan, a ritmo de rock

Pocos como Todd Haynes entendieron las innumerables aristas de una leyenda en vida como es Bob Dylan, según plasmó el brillante cineasta en «I’m not there». Lo que ahora se viene es «A Complete Unknown», que se centra en uno de los capítulos más trascendentes de la historia de la música: el paso del folk al rock del protagonista. James Mangold, el director que tan bien contó la historia de amor entre Johnny Cash y June Carter en «En la cuerda floja», abordará una película que tendrá a Timothée Chalamet como protagonista. La cuestión es ver si un hecho tan estrictamente musical interesará al gran público después de haber sido ya rigurosamente abordado por Martin Scorsese en el señero documental «No direction home».

Timothée Chalamet como Bob Dylan X

Escandaloso Michael Jackson

Aunque su estreno no está previsto hasta 2025, la película «Michael» ya está haciendo correr ríos de tinta. Presenta a Jaafar Jackson, el sobrino de Michael en la vida real, en el papel principal, y está dirigida por Antoine Fuqua, autor de películas como «Training Day» o «Los siete magníficos». En una entrevista con «Good Morning America», el director afirmó que incluirá «lo bueno, lo malo y lo feo», unas declaraciones que muestran lo ambicioso del proyecto. Porque durante la vida de Michael Jackson hubo toneladas de las tres cosas. Si decide mostrarlo todo, puede haber demandas a mansalva. Gustar a unos horrorizará a los otros.

Jaafar Jackson como Michael Jackson La Razón

Cuatro veces Beatles

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr contarán, no con una película, sino con cuatro. A una por componente. El proyecto, liderado por Sam Mendes, tiene previsto abordar la figura de cada uno de los cuatro Beatles por separado. Una empresa nada fácil, habida cuenta del diferente atractivo de cada uno de ellos. La pretensión es que entre todas las partes el espectador pueda tener una visión única y completa de la que fue la banda más importante del planeta. Lo que resulta indiscutible es que su estreno marcará un nuevo resurgir de la incandescente Beatlemania.

Icónico Jerry Garcia

Quizá no sea un nombre de gran impacto en Europa, pero Jerry Garcia es uno de los mayores iconos de la música americana al frente de los Grateful Dead. En 2021 se anunció que Martin Scorsese dirigiría una cinta biográfica con Jonah Hill encarnando su figura. Fue un héroe trágico. Tras su afabilidad y bonhomía se escondía un ser profundamente vulnerable, solitario y atormentado que lejos del escenario solo encontraba refugio en la heroína y la cocaína. Murió con apenas 53 años, aunque parecía que tuviera 80. Será la primera incursión de Scorsese en el biopic musical, documentales aparte. Sin embargo, no está claro cuándo comenzará la producción, ya que el cineasta recientemente anunció una película sobre Jesús tras visitar al Papa Francisco.

Los primeros años de Billy Joel

Tras el éxito de «Rocketman», Jaigatic Studios dio luz verde a la historia de Billy Joel (antes de conocer el éxito) titulada «Piano Man». Con Adam Ripp encargado de escribir y dirigir, el filme seguirá los primeros años del popular artista, quien no aprobó el uso de su música para la película. ¿Una musical sin canciones del protagonista? Parece un poco galimatías. Quizá únicamente pretenda narrar aquel tiempo en los que Joel se ganaba la vida en hoteles y bares tocando clásicos americanos solo con el ánimo de entretener mientras buscaba un hueco en la difícil industria de la música, cosa que luego lograría con creces.

Bee Gees según Scott

El director de «Alien», «Blade Runner», «Gladiator» y «Napoleon» –efectivamente, Ridley Scott- tiene previsto dirigir una película absolutamente alejada de su grandilocuente canon: un biopic de los Bee Gess. Con el cantante Barry Gibbs como productor ejecutivo, Scott tiene una conexión con ellos que se remonta a más de 50 años atrás, cuando el mánager del grupo había promocionado al propio Scott para dirigir a la banda en una cinta medieval llamada «Castle Accident». Aquello nunca se hizo, afortunadamente, pero ahora Scott tiene la oportunidad de trabajar finalmente con el material de Bee Gees mientras cuenta la buena historia de la banda en la pantalla: grupo de pop vocal que en los 70 se forra con el sonido disco antes de que la cocaína y el dinero lo aniquile todo.

[[H2:Carole King, en «Beautiful»]]

Quizá no sea una figura muy conocida en nuestro país, pero Carole King es una leyenda de la canción americana y autora de un disco tan esencial como es «Tapestry». Daisy Edgar-Jones interpretaría a la artista en «Beautiful», dirigida por la directora de «Los chicos están bien», Lisa Cholodenko. No hay muchos detalles sobre la cinta en este momento, pero Sony Pictures se aseguró los derechos del catálogo de éxitos de King, lo que significa que se podrán escuchar canciones tan legendarias como «It’s too late», «So far away», «I feel the earth move» o «You’ve got a friend».

La bisexualidad de Boy George

El icono LGBTQ + del movimiento New Romantics llegó a un acuerdo de 55 millones de libras para contar la historia de su vida en la pantalla. Titulada «Karma Chameleon», el filme contará la historia de George creciendo como bisexual en una familia irlandesa de clase trabajadora en Londres, su fallida historia de amor con su compañero de banda en Culture Club, Jon Moss, y su papel en el centro de la cultura popular británica durante la década de 1980. Si se centra en el particular ingenio de Boy George, puede ser muy divertida.

Keith Moon, por confirmar

Sin estar confirmado todavía rodaje, lo único que se sabe es que el cantante de The Who, Roger Daltrey, ha terminado el guion sobre la vida de su viejo compañero para llevar su vida a la gran pantalla. Cabe pensar que a poco que todo esté bien escrito no faltarán interesados, porque la vida de Keith Moon promete igualmente diversión a raudales. Fue el primer batería estrella de la historia del rock y bien conocido por una extravagante forma de ser que incluía excesos de todos tipos: múltiples compañías en cama, habitaciones lujosas de hotel arrasadas, televisores volando por las ventanas, paladas de nieve y muchas cosas más. Falleció a los 32 años de edad por motivos tóxicos.