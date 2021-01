Isa Pantoja, avergonzada y dolida, al saber que su madre quiso quitarle los apellidos

Francisco Rivera Ordóñez, el más crítico de los hijos de Paquirri hasta que irrumpiera en el ranking de máximos detractores de la tonadillera Kiko Rivera, no sale bien parado de los comentarios que sobre su persona se realizan en Cantora. Así lo desveló el DJ el pasado domingo en Telecinco, en una edición especial del Deluxe, en la que confesó las críticas y descalificaciones a famosos, presentadores, colaboradores y familiares que, a diario, se realizan en la mesa camilla de Cantora.

Al primogénito del torero, nacido de su primer matrimonio con Carmen Ordóñez, está claro que no le aguanta su viuda: “Es un chulo y un prepotente” le decía a su hermano Kiko. “Mi madre no me hablaba bien de ellos. Se refiere a mis hermanos con palabras muy feas, sobre todo hacia Fran a quién tiene especial ojeriza”. A la tonadillera hay algo que le molestaba especialmente de Fran Rivera: “decía que Cantora era suya desde que tenía 11 años”. Sobre su hermano Cayetano Rivera Ordóñez, el favorito de Kiko Rivera, no ha trascendido ninguna crítica por lo que desconocemos lo que piensa Isabel Pantoja del marido e Eva González.

GRAF4992. ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ), 22/01/2021.- Fotografía de archivo en la que aparecen de izda a dcha, Canales Rivera; José Rivera; el padre de Paquirri, Antonio Rivera; Cayetano Rivera y su hermano Francisco mientras posan para los medios momento antes de comenzar el festival benéfico celebrado el 22 d eenero de 2003 en Zahara de los Atunes, para la construcción de un monumento dedicado a la memoria de Paquirri.

Estos comentarios hirientes no sólo se centraban en la familia de Francisco Rivera “Paquirri”. Tampoco los Pantoja se libraban de las críticas: Chiquetete o Silvia Pantoja, primos de Isabel y Agustín Pantoja, eran objeto de todo tipo de maledicencias, a raíz de su alejamiento del clan. Pero si podía ser de esperar que el núcleo duro pantojil tuviera mal recuerdo de algunos miembros de su familia con los que estaban distanciados desde hace décadas, Kiko dejó claro que no eran los únicos que recibieron los dardos envenenados de los cantantes de Cantora.

Y es que, según Kiko Rivera, ni siquiera su hermana Isa se libró de los despiadados ataques del tito Agustín a los que se sumó la propia Isabel cuando comenzaron sus problemas con la más pequeña de la familia. Isa Pi, la más rebelde hasta ahora, sabe bien lo que es ser la apestada de la saga.

Kiko confiesa las humillaciones que ha sufrido su hermana Isa en Cantora. “He visto sufrir mucho a mi hermana en Cantora”

El dj ha confirmado lo que su hermana, muchas veces, ha sentido en sus propias carnes y había denunciado públicamente: “ha habido momentos que la trataban como hija de segunda. No habitualmente pero sí”. Kiko Rivera daba así un paso al frente, destapando lo que ha tenido que vivir su hermana en su propia casa y dando detalles que incluso ella desconocía.

Isa Pantoja, durante 'La Casa Fuerte 2', al conocer la posibilidad de visitar Cantora

El favoritismo de los Pantoja por el primogénito y el trato degradante que se le ha llegado a dar a la benjamina no pasaba desapercibido en Cantora. “Hay veces que no hace falta decir-confesaba Kiko Rivera- un gesto, una mirada. He escuchado muchos comentarios despectivos hacia ella. No quiero decirlo porque le va a hacer daño. Por parte de mi tío y también de mi madre. Yo lo he escuchado, soy testigo”.

Aunque el DJ ha evitado hacer público los comentarios humillantes y dolorosos de su propia familia a Isa, no ha dudado en confesar que su madre llegó a plantearse quitarle el apellido Pantoja a su hermana, algo que consiguió parar a tiempo.

Kiko reconoció que se sintió utilizado por su madre en su conflicto con Isa, cuando esta se independizó después de ser madre. “Ella me decía que hablara mal de mi hermana. ¡A muerte, a muerte! Y yo me confundí, la culpa es mía. Y mi madre me hacía ver lo que hacía bien, ahora soy otro Kiko”, dijo. Así explicó Rivera su ataque a Isa en una entrevista televisada de la que ahora se arrepiente. No es la única vez que su madre le ha pedido que ataque a sus familiares: “Ella hacía que yo fuera el que quedara mal. A ella le gusta quedar por encima” remató el DJ.

La respuesta de Isa a la entrevista de Kiko en el Deluxe

La propia Isa Pi ha reconocido en el programa de Ana Rosa que solo vio parcialmente su entrevista el pasado domingo. “Vi mi parte y después apagué”-decía dolida por los comentarios de su hermano-”Mi hermano me ha puesto en ridículo, en una situación vergonzosa y dolorosa”.

A punto de llorar, Isa ha reconocido ante Joaquín Prat que “yo sé perfectamente como es mi madre. Mi madre tiene mucho carácter y a mi hermano si le aplaudes pues se sube mucho!”. Sobre las confesiones de su hermano sobre su sufrimiento en Cantora ha dicho que “A mí me pone en una situación dura, me está dejando en ridículo, sobre todo cuando yo no las se”.

“Nunca me he sentido inferior-decía dolida Isa- porque cuando eres madre y te quedas embarazada de una noche, parir es algo voluntario y adoptar a alguien es un acto de amor increíble, es un hijo deseado, siempre me he sentido igual”. De este modo, la pequeña de los Pantoja trataba de restar importancia a los conflictos que en el pasado tuvo con su madre: “No le voy a pedir explicaciones, es mi madre”.