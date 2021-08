Dulceida, desolada ante la muerte de su abuela: “Duele mucho”

Gente

Dulceida se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su vida, solo un mes después de anunciar su separación de Alba Paul. Tan activa como siempre en sus redes sociales, la influencer ha compartido con sus más de dos millones de seguidores el dolor que siente ante la muerte de su abuela Ana, a la que ella llamaba de forma cariñosa ‘Anita Dinamita’.

La abuela de Dulceida se había hecho de lo más popular en los perfiles oficiales de su nieta, y es que la influencer solía compartir vídeos con ella en los que ambas mostraban su faceta más divertida. En las imágenes se apreciaba lo unidas que estaban y el fuerte vínculo que había entre ellas. Un vínculo que seguirá existiendo a pesar de la dolorosa pérdida.

“Iaia. No me lo creo. Hoy te has ido y no sabes lo que te echaremos de menos. Mi Anita Dinamita, la más alegre, con su risa contagiosa, simpática hasta decir basta, enamorada de su familia, valiente y fuerte. Hasta el último momento enamorando a todo el que la conocía”, ha lamentado una desolada Dulceida en su cuenta de Instagram, confesando a sus seguidores que la muerte de su abuela era algo “que no podía imaginar que pasaría jamás, porque debería ser eterna y duele mucho”.

Para Dulceida, la suya ha sido “la mejor abuela del mundo” y ha querido rendirle un sentido y precioso homenaje en su cuenta de Instagram, compartiendo varias imágenes en las que la mujer mostraba la mejor de las sonrisas. “Siempre te recordaré así, única. Te quiero infinito. Una estrella más en el cielo, ahora ya estás descansando con el abuelo”, escribía Aída en su cuenta de Instagram hace tan solo unas horas.

Dulceida siempre ha presumido de abuela en sus redes sociales, a quien ha definido en más de una ocasión como una mujer muy moderna para su edad. De hecho, narró que cuando le contó su relación con Alba y le confesó su bisexualidad, la primera reacción de Ana fue celebrar que ya tenía otra nieta, como muestra de que aceptaba a la influencer tal y como era.