Susanna Griso: “Me sonríe la vida que ya es mucho”

“Me sonríe la vida que ya es mucho” es la frase con la que Susanna Griso ha querido definir el momento vital en el que se encuentra. Muy discreta a la hora de hablar de su vida personal, la presentadora de “Espejo Público” ha dejado claro que no se queja, que se cuida y le cuidan, en referencia a su relación con Joaquín Güell, un financiero de 53 años y heredero de una de las familias más importantes de Cataluña.

La presentadora de televisión y el economista, que reside en Londres pero viaja con frecuencia a Barcelona, ya no esconden su amor. De ahí que hace un par de semanas la revista ¡Hola! publicara las primeras imágenes de la pareja junta paseando por Madrid y dedicándose gestos de complicidad.

Con respecto a cómo lleva la conciliación de la vida profesional con la personal, Griso ha confesado que «el truco no es ninguno, duermo poco y mal. Me imagino que me gusta mucho la información, me gusta mucho lo que hago y creo que ese es el chute diario que tengo, la pasión digamos que te permite luego sobrellevar la falta de sueño, incluso a veces de comidas».