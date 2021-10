Gente

TV

Cayetano Martínez de Irujo, indignado por el videoclip de C. Tangana: “Si esto lo hacen en una mezquita, están sentenciados a muerte”

Cayetano Martínez de Irujo se ha estrenado este mismo fin de semana como nuevo colaborador de La Roca, el programa que conduce Nuria Roca cada domingo por la tarde en La Sexta. En su debut en la cadena, el jinete ha demostrado que no tiene pelos en la lengua y ha hablado entre otros muchos temas sobre la última polémica del videoclip de C. Tangana y Nathy Peluso rodado en la Catedral de Toledo por el que ha dimitido el deán.

“Para mí la religión es sagrada y la catedral es un sitio de culto. Es un lugar donde la gente se agarra para tener fe en sus propias vidas”, ha asegurado indignado, y ha pedido al cantante que “haga la provocación en otra parte” y “respete la religión”. “A mí me ofende, la Iglesia no debería tolerar estas cosas. Si esto lo hacen en una mezquita, están sentenciados a muerte al día siguiente”, ha manifestado Martínez de Irujo.

El duque de Arjona también se ha pronunciado sobre cómo se encuentra de salud en la actualidad tras atravesar “11 operaciones, ocho obstrucciones intestinales seguidas, es una cosa absolutamente insólita, que no se puede prevenir. Ahora me han puesto una malla total, que es lo que más puede prever”, ha contado. Solo rezo para que no vuelva a pasar porque verte en el hospital cada dos por tres de esa manera....”. Así, ha aclarado que ahora está bien de salud, ya que, según ha dicho, tiene “una capacidad de recuperación espectacular”.

🔴Cayetano Martínez de Irujo, sobre la polémica del vídeo de C. Tangana en la catedral de Toledo: "La Iglesia no debería tolerar estas cosas" #LaRoca2 https://t.co/cCBX3gHJi7 pic.twitter.com/A83qJADDaD — La Roca (@LaRocaLaSexta) October 17, 2021

Una colaboración que promete convertirse en una de las voces más controvertidas del magazine.