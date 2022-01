Ágatha Ruiz de la Prada: “José Manuel es un encanto, un hombre muy divertido”

Ágatha Ruiz de la Prada vuelve a estar ilusionada. Así lo contó ella misma hace unos días en el almuerzo organizado por Mario Niebla en El Quenco de Pepa con motivo de la feria Fitur. Durante el encuentro adelantó uno de sus proyectos más interesantes. Será un desfile en el mes de junio en la localidad de Ronda. Y ese mediodía apareció radiante. Al preguntarle cuándo había sido su última noche de pasión, respondió sonrojándose, «ayer por la noche» y no quiso dar más pistas. Una vez que rompió con Luis Gasset no se le conocía ninguna nueva relación. Ha sido la revista «¡Hola!» quien ha puesto nombre y apellido a la ilusión que confesó la propia empresaria a LA RAZÓN. En esa reunión festiva estuvo acompañada de la diputada del PP Sol Cruz-Guzmán, los concejales de Turismo de Ronda y Sevilla Ángel Martínez y Beltrán Pérez y la empresaria Raquel Revuelta, gran amiga de Ágatha. De amores, por las últimas noticias, anda servida y de Luismi Rodríguez, dueño de Desguaces La Torre dijo: «Es un gran amigo y un mal novio».

Es la mujer multitareas que nunca tiene un día igual. Lo mismo prepara un desfile on line, que cocina para sus amigos a cualquier hora, que acude al DeLuxe de Telecinco sin que le rocen las críticas. La pandemia la tocó de lleno porque tuvo que suspender su agenda internacional, que retomó en cuanto pudo. En México, Colombia y Miami la tienen como una de las grandes innovadoras de la moda y tiene previsto organizar de nuevo sus desfiles en estos países. Es empresaria, diseñadora, comunicadora y colaboradora de los programas que la llaman. No tiene complejos a la hora de opinar sobre lo que la preguntan. Da igual que sea sobre Pedro Sánchez, Iñaki Urdangarin o Isabel Ayuso a la que admira y afirma que le gustaría ser alcaldesa. Cuando los caminos se cortan busca nuevas alternativas. Una de ellas ha sido vender su emblemática tienda de la calle de Serrano en plena Milla de Oro al recibir una oferta que no podía rechazar. Su hijo Tristán fue quien firmó el contrato y Ágatha ya tiene en mente abrir un nuevo local.

Ágatha Ruiz de la Prada durante la inauguración de la exposición de fotos de Jean-Daniel Lorieaux con motivo del día de los océanos, a 7 de junio de 2021, en Madrid, España. FOTO: José Ramón Hernando Europa Press

¿En qué momento está ahora?

Expectante con tanto Covid, Omicron y deseando que ya no haya más variantes. Salvo estos inconvenientes, me encuentro renovada, feliz y como siempre con ganas de hacer muchas cosas. Soy activa por naturaleza y ya tengo una agenda repleta de proyectos.

¿Y de amores? Está radiante

Bueno, cuando se empieza algo siempre se está mejor.

¿Cuándo fue su última noche de pasión?

La noche de ayer (cuando se hizo la entrevista).

Han aparecido unas imágenes suyas con una nueva pareja. Se les ve muy compenetrados.

Por ahora, prefiero no hablar mucho de ese tema.

¿Está enamorada?

¿Y si lo dejamos en ilusión?

¿Cómo es José Manuel Díaz-Patón?

Es un encanto, un hombre muy divertido.

Estamos en unas circunstancias sanitarias por las que hay que aprovechar la vida, ¿no cree?

Así es, me dejo llevar.

Vendió su local de la calle Serrano, que no era una tienda al uso ya que allí se organizaban todo tipo de eventos, incluso encuentros con la prensa. ¿No le ha dado pena?

No tenía intención de vender la tienda y me he resistido durante mucho tiempo. He tenido varios compradores y la verdad es que no hacía mucho caso hasta que no pude rechazar la oferta. Es la ley de Murphy, cuando quieres vender no te sale nada, y al revés, te vienen dadas. Es lo que me pasó. Me da pena pero me compraré algo más bonito y especial. Estoy en un momento de mi vida abierta a todo.

¿Y qué tiene previsto?

Quiero algo diferente, algo «prime time». Me gustaría un palacete, pero para eso hay que tener dinero.. No soy mujer de gustos caros, pero sí que tengo una vida cotidiana con muchos gastos, empezando por las nóminas.

¿Cómo le convencieron para abandonar ese buque insignia de su firma ?

Pues como sucede en estos casos. Para qué voy a adornar una decisión que lo que tuvo fue una importante transacción económica. Mi hijo Tristán se encargó de todo y fue quien firmó el contrato. Y te diré que le hice caso a Luismi (Rodríguez) que me dijo: «Quédate con la mejor oferta que es lo que hago yo».

¿Cómo está con Luismi?

Depende de a qué se refiera. Es una gran amigo con el que me llevo muy bien. Nos hablamos por teléfono y nos vemos cuando se tercia. Nada más. Le quiero mucho, pero es imposible volver con él. Tiene cosas muy buenas, sabe rectificar y pedir perdón, se hace querer y se lo gana, pero somos incompatibles.

¿Por qué todas su ex novias como Carmen Martínez-Bordiú y otras mujeres hablan siempre bien de él?

Porque es buena persona. Para que te quieran, antes te tienes que ganar a la gente y él lo hace.

¿Si hubiera sido de otra manera, se habría casado con él?

No. ¿Qué gano yo con casarme? Lo hice una vez y de muy mala gana. Mira lo que le ha pasado a la Infanta Cristina. A mí nunca me gustó Iñaki Urdangarin, al que conocí en Australia, en las Olimpiadas de Sidney. Estuve en la boda en la catedral de Barcelona y en el palacio de Pedralbes donde se alojó la Familia Real. Se lo regaló mi bisabuela a los Reyes de España.

Agatha Ruiz de la Prada y Luismi Rodríguez .

¿Le han ofrecido meterse otra vez en política?

No, pero me encantaría ser alcaldesa, por ejemplo de Ronda. A mí me gusta mucho Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, pero me da pena que estén peleándose. Es absurdo que lo hagan. Te diré que la noche en que ganó Ayuso me sentí muy feliz.

Como en la canción de José Luis Perales, lo que interesa ahora es saber quién es José Manuel Díaz-Patón. A qué dedica el tiempo libre y el laboral, cómo y dónde se encontraron. Ahí van algunas respuestas.. Patón, como le conocen las amistades y el mundo social de Madrid, es abogado y con despacho abierto en el barrio de Salamanca. Tiene fama entre los conocidos de hombre simpático y fiestero. Ha estado casado dos veces y tiene dos hijos mellizos. Muy aficionado a la caza, la familia tiene una finca en Puertollano que explota y donde se organizan jornadas cinegéticas y caza de la perdiz. Se lo presentó Blanca Entrecanales, hermana del presidente de Acciona. Son amigas desde pequeñas y les une su amor por la naturaleza y la ecología. La diseñadora suele organizar almuerzos en su casa con los productos de la granja El Milagro en Toledo que dirige su amiga y donde Ágatha colabora. Y fue ella quien le presentó a José Manuel una noche en que coincidieron en la función del Mago Pop. Después se fueron a tomar algo y a partir de ahí conectaron Aseguran que si la historia va a más solo el tiempo lo dirá. “Es divertido y seguro que Ágatha se lo pasará muy bien con el”, confirman a La Razón.

La diseñadora continúa con su actividad habitual. Ya tienen casi a punto la colección que presentará en la próxima Mercedes- Benz Fashion Week que se inaugurará en marzo. “Estoy encantada de volver a la normalidad. A mi lo que me gusta es el contacto con la gente. He hecho un par de desfiles online pero no me convence y he dejado de hacerlo. Yo quiero ver a la gente, a mis amigos y no a las modelos en solitario. Creo que va a gustar mucho y habrá sorpresas”. La diseñadora tuvo que cancelar su desfile de Nueva York que ya lo tenía cerrado, “pero no me merecía la pena el montaje que tenía preparado y que en el último momento las medidas sanitarias no dejaran que hubiera gente presencial”.