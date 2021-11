Agatha Ruiz de la Prada presentará la subasta de capones de la Asociación Nuevo Futuro

Gente

Solidaridad

La XXII edición de la subasta benéfica de capones de Cascajares, cuyos beneficios van destinados a la Asociación Nuevo Futuro, se celebrará el lunes 29 de noviembre a las 20:30h en el Hotel Palace de Madrid y estará presentado por la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada y el periodista Boris Izaguirre.

Así lo anunció la diseñadora hace tan solo unos días a LA RAZÓN: “Este año el rastrillo de Nuevo Futuro no va a poder hacerse, como el año pasado, entonces estamos ganando todo el dinero con ese tipo de cosas”.

“Estoy un poco asustada porque se meten conmigo los ecologistas y animalistas diciendo cosas de los pavos... Yo tuve un pavo muchos años que venía de esta subasta y me regalaron a mi, lo indulté. Me encantan los animales y las gallinas, soy la loca de los animales, todos me gustan”, aseguraba en la misma entrevista.

Agatha Ruiz de la Prada FOTO: airbn airbn

El objetivo de esta subasta es ayudar a la autonomía e inclusión social de jóvenes discapacitados que van a salir de los Hogares de protección de Nuevo Futuro tras cumplir la mayoría de edad y que se consideran colectivos más propensos a sufrir exclusión social, según ha informado la Fundación Cascajares en un comunicado.

Durante más de dos décadas celebrando este evento, ya tradicional en estas fechas, la empresa palentina ha recaudado más de un millón de euros para varias obras sociales. La subasta reunirá a personalidades del mundo de la sociedad, la política, las finanzas, artistas conocidos y restauradores que colaboran con sus donativos de manera desinteresada.