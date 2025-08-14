Jesús Calleja, muy afectado por los incendios, lanza una exigencia al Gobierno: "Es terrorismo"

En plena ola de calor, una devastadora cadena de incendios forestales arrasa múltiples comunidades de España. Galicia se encuentra particularmente castigada: solo en la provincia de Ourense se han quemado más de 11.500 hectáreas, lo que ha obligado a cortar el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia.

También hay grandes focos en otras zonas como Castilla-La Mancha, un incendio en Navalmoralejo que se ha extendido hasta Cáceres, y otro en Calera y Chozas que ya ha sido perimetrado; y en la Comunidad de Madrid, donde el fuego de Tres Cantos alcanzó a una zona suburbana, dejando una víctima mortal.

En Castilla y León, la situación también se ha cobrado víctimas mortales. El fuego que avanza entre Molezuelas de la Carballeda y Puercas ha devastado una extensión estimada en decenas de miles de hectáreas, según algunas estimaciones, aunque la Junta reconoce oficialmente unas 8.000.

Labores de extinción en el fuego de Calera y Chozas EUROPA PRESS / JUANMA JIMÉNEZ

En este frente, han muerto dos voluntarios en su intento de frenar las llamas: Abel Ramos, de 35 años, quedó atrapado por un cambio de viento mientras trabajaba con maquinaria para crear cortafuegos; y otro voluntario, Jaime Aparicio, con quemaduras en un 85 % de su cuerpo, falleció en el hospital de Valladolid.

Una situación que tiene a toda España con el corazón en un puño, sobre todo a los vecinos de las zonas afectadas. Entre ellos se encuentra Jesús Calleja, profundo amante de la naturaleza, que ha compartido con su público el dolor que le embarga al ver arder su tierra natal, Castilla y León.

“Hoy es un día muy triste, estoy lejos de casa viendo cómo se quema y muere la vida de tantos lugares hermosos de mi tierra. Alguien decidió cambiar la belleza y la vida por el fuego, la destrucción y la muerte…”, comienza lamentando Calleja desde un motel en Canadá.

Los incendios le han pillado lejos, pero el aventurero sigue de cerca todo lo que está ocurriendo y el avance de las llamas, incapaz de contener la emoción y las lágrimas ante el fuego que consume su hogar.

“Viendo las imágenes se me quitan las ganas de todo. Conozco cada senda y cada rincón, y todo eso ya no está. Se ha quemado. Es mi tierra y lo vivo de otra manera. Está siendo horrible. Ayer os decía que es terrorismo medioambiental y lo es, porque son incendios provocados”, ha comentado visiblemente emocionado, exigiendo que se endurezca la ley para tratar a los pirómanos “como terroristas medioambientales y ser implacables”.