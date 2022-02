Las 10 frases más demoledoras de Ana Obregón recordando a su hijo en “Mi casa es la tuya”

“Va a ser la entrevista más difícil de mi vida” confesaba Ana Obregón a Bertín Osborne al reencontrarse en “Mi casa es la tuya”. La actriz ha concedido su primera entrevista, tras el fallecimiento de su hijo Áless, en mayo de 2020. Y, sin duda, lo fue. Tanto Ana como Bertín reflejaron complicidad y cariño y acabaron llorando recordando los dramas de sus vidas. El testimonio de la presentadora puede calificarse de “lección de vida”: “Ya nunca volveré a ser Ana Obregón”, dijo entre lágrimas.

La popular presentadora hizo un gran esfuerzo para relatar cómo vivió el cáncer de su hijo desde el principio, contando cómo fue el viaje a Nueva York para iniciar el tratamiento, y también los múltiples viajes a Barcelona para continuarlo, incluido el último, en una ambulancia y con ocho horas de duración.

Vestida con la misma ropa que vistió para contarle a su suegra que estaba embarazada de Áless, Ana Obregón no ha dejado de llorar ni de lanzar frases desgarrqadoras sobre lo vivido y que ahora resumimos:

“Si no hubiera tenido dinero, me hubiera hasta prostituido por salvar a mi hijo y llevármelo a Nueva York”. @anitaobregon en #MiCasaAnaObregón pic.twitter.com/mDdMsoE4R9 — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) February 21, 2022

1- “Cuando pierdes un hijo no entiendes el infinito, lo sientes”.

2- “En una tragedia así las víctimas no somos los familiares. Los héroes y las víctimas son ellos, que son los que han luchado hasta el final”.

3- “Me mató cuando me dijo: ‘Mamá, perdóname por tener un hijo defectuoso’”.

“¡Vaya mierda Bertín! ¡Cómo he sufrido, joder!” @anitaobregon se derrumba contando la durísima enfermedad de su hijo. #MiCasaAnaObregón pic.twitter.com/olEd878n2I — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) February 21, 2022

4- “Si no hubiera tenido dinero, me hubiera hasta prostituido por salvar a mi hijo y llevármelo a Nueva York”.

5- “Álex se fue y yo me fui con él”.

6- “Colecciona momentos. No colecciones cosas, porque al final es lo único que te vas a llevar”.

.@anitaobregon a Bertín Osborne: “Colecciona momentos. No colecciones cosas, porque al final es lo que te llevas”. #MiCasaAnaObregón pic.twitter.com/Loo1AnF4qy — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) February 21, 2022

7- “A la vida solo le pido volver a nacer y volver a una vida sin mi hijo”.

8- “El duelo es el precio que pagas por haberte atrevido a amar tanto”.

9- “Fui fuerte cuando mi hijo me necesitaba, ahora no”,.

10- “Me perdono la vida cada día. No me parece justo estar yo aquí y él que no pueda estar, salir de fiesta, no tener hijos… por eso he leído muchísimo. […] Me cuesta mucho reírme, bailar… me manda muchas fuerzas. Tengo que seguir su legado”.