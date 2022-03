Belén Esteban deja de buscar un bebé: sus razones para no ser madre de nuevo

Tras varias semanas alejada de la pequeña pantalla, Belén Esteban ha regresado al plató de ‘Sálvame’ y lo ha hecho pisando fuerte, aclarando todos los rumores que en los últimos días han circulado sobre ella. “La verdad es que he tenido covid. Lo he pasado un poco mal, pero he estado muy controlada, porque al tener mi problema de azúcar, todo se complica un poco más. He estado en casa, pero es que todos los días daba positivo y podía contagiar muy fácilmente”, ha explicado la colaboradora sobre las razones de su ausencia.

De este modo, Belén Esteban ha desmentido rotundamente las habladurías que han circulado sobre un supuesto embarazo que la habría tenido alejada de ‘Sálvame’. Aunque en su día la de Paracuellos confesó que tenía intenciones de volver a ser madre junto a Miguel Marcos, parece que ahora ha dejado de buscar ese bebé que antes parecía tan anhelado. Al menos, no lo hace a conciencia. La tertuliana ha dejado claro que, si hubiera querido someterse a algún tratamiento de fertilidad, lo habría hecho, pero “estoy un poco perezosita” con el proceso.

Belén Esteban asegura que ella y Miguel Marcos siguen intentándolo “de la forma natural”, pero para la llamada princesa del pueblo ahora no es una prioridad quedarse embarazada. “Si llega, bien, y si no, pues también”, ha dicho la tertuliana, dejando su futura maternidad en manos del destino.

Belén Esteban regresa al plató de 'Sálvame' FOTO: Mediaset

Entre las razones por las que la colaboradora de ‘Sálvame’ ha dejado de buscar un bebé a conciencia, se encuentran su edad y la diabetes que padece. “Yo quería, porque sé que a Miguel le hacía mucha ilusión. Pero yo ya tengo una hija, tengo casi cincuenta años, y encima mi problema del azúcar. Son muchas cosas, sería un embarazo de riesgo”, ha explicado la tertuliana más icónica de la pequeña pantalla.

Además de su maternidad, Belén Esteban también se ha pronunciado sobre el polémico despido de Paz Padilla de Mediaset días después de su brutal enfrentamiento en pleno directo. Aunque hay quien ha relacionado su desencuentro con el cese de la gaditana, la de Paracuellos ha dejado claro que “yo no tengo nada que ver con el despido de Paz”. De hecho, fue Mediaset quien reveló en un comunicado que el único motivo por el Padilla ya no forma parte del equipo es que “abandonó el programa ‘Sálvame’ una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero”.