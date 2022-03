Agatha Ruiz de la Prada sobre Navarrete: “Cuando yo hacía trajes homenaje a El Corte Inglés, él era un recién nacido”

Ágatha Ruiz de la Prada está en el punto de mira por las acusaciones de plagio a Eduardo Navarrete por uno de los diseños que lució en la presentación de su colección Otoño-Invierno 2022 en la MBFWM; un vestido con un estampado triangular en verde y blanco que recuerda inevitablemente al logo de ‘El Corte Inglés’, y que tiene un gran parecido con el ‘print’ que protagonizó el último desfile del diseñador.

Ayer, la diseñadora se vio obligada a publicar en redes sociales la prueba de que ella ya “homenajeó” a los famosos grandes almacenes luciendo un vestido inspirado en su logotipo en el año 2000. Por si esto no fuera suficiente, la diseñadora ha retrocedido aún más en el tiempo, publicando una fotografía en la que aparece en la feria de arte ARCO en el año 1997.

Modelo de Agatha Ruiz de la Prada FOTO: SUSANA VERA REUTERS

Mientras que el diseñador prefiere guardar silencio por el momento, ha sido la Marquesa de Castelldosrius quien ha decidido romper su silencio ante las cámaras de Chance, dejando claro que cuando ella lució por primera vez el estampado de la ‘discordia’, Navarrete “era un recién nacido”: “a mí me chocó, yo había visto que él había hecho lo de El Corte Inglés que yo llevo haciendo 25 años y él tiene 25 años, comprendo que no lo supiera porque cuando yo hacía trajes homenaje a El Corte Inglés él era un recién nacido o no había nacido”.

“Me parece genial que lo haga él y me chocó porque dije qué relación tendrá este niño con El Corte Inglés, yo la mía sí que la conozco, pero puede hacer él lo que quiera, menos decir que yo le he copiado eso”, ha asegurado a dicho medio. “No es ni el primero ni el último que se ha inspirado en la bolsa de El Corte Inglés, creo que había unos señores que habían hecho esto hace unos años y creo que este niño había trabajado con ellos. Este niño está empezando, tiene 25 años, es muy guapo...”, sentencia.