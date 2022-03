Eduardo Navarrete sobre Agatha Ruiz: “No sería tan osado de decir que me ha plagiado”

Todavía colea la polémica por el supuesto plagio de un diseño con el logo de ‘El Corte Inglés’ entre los diseñadores Agatha Ruiz de la Prada y Eduardo Navarrete. Se trata de un vestido con un estampado triangular en verde y blanco que recuerda inevitablemente al logo de los grandes almacenes, que presentó la diseñadora en la MBFW la pasada semana y que tiene un gran parecido con el ‘print’ que protagonizó el último desfile del diseñador.

Primero fue la marquesa de Castelldosrius quien salió en defensa de sus diseños, alegando que ella lo lleva haciendo “25 años y él tiene 25 años”, por lo que “comprendo que no lo supiera porque cuando yo hacía trajes homenaje a ‘El Corte Inglés’ él era un recién nacido o no había nacido”. Y mostrando en redes sociales la prueba de ello con dos vestidos, uno de 1997 y otro, del año 2000.

Un diseño de Agatha Ruiz de la Prada FOTO: SUSANA VERA REUTERS

Y anoche Eduardo Navarrete, que había preferido mantenerse en silencio durante estos días, finalmente se pronunció al respecto a las cámaras de EP. El diseñador quiso dejar claro que él nunca la acusó de plagio: “Yo no voy a entrar a comentar nada porque no tengo nada qué comentar, no sería tan osado de decir que una compañera me ha plagiado, primero porque no lo creo, segundo porque tampoco lo pienso, ella ha dado las explicaciones que haya querido dar y yo no voy a entrar en dimes y diretes, tengo mucho respeto por ella y por el resto de compañeros”.

El diseñador español, Eduardo Navarrete, junto a una modelo, con su vestido, en el autobús Eslowfashion FOTO: Alberto Ortega Europa Press

“Ni lo he dicho ni lo diría”. El alicantino da por zanjada así esta polémica del “no plagio” de sus diseños.