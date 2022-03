Vanesa Romero sufre “anorexia muscular”

Cada vez son más las personas, anónimas o no, que confiesan las secuelas que les ha dejado el Covid. Una de ellas es Vanesa Romero, quien se ha sincerado, y ha revelado que desde que se contagió de Covid en marzo de 2020 padece “anorexia muscular”. La escritora y directora, que acaba de estrenar su primer corto como directora “Un día de mierda”, ha hablado por primera vez sobre esta enfermedad por la que tuvo que pedir ayuda psicológica porque “no sabía que le pasaba”.

La actriz reconoció, en agosto de 2020, que fueron dos meses muy duros. Ella es asmática pero no tuvo neumonía, aunque sí inflamación en los bronquios, que le afectó al sistema nervioso. Perdió masa muscular, adelgazó mucho y a veces perdía fuerza. Ahora, se ha sincerado con la revista Lecturas y ha hablado por primera vez de la “anorexia muscular” que padece como consecuencia del virus. “Es como si tus músculos se hubieran olvidado de trabajar”, cuenta.

“Yo antes estaba fenomenal, pero el bicho te consume de tal manera que arrasa con todo, y a mí me afectó a lo físico”, desvela en la entrevista. Una secuela que también le ha afectado psicológicamente. “No saber lo que me pasaba al principio, me ha llevado a pedir ayuda psicológica”, afirma.

La actriz, conocida por su papel de Raquel en la serie ‘La que se avecina’, reconoce haber estado “durante un año y medio con secuelas. A fecha de hoy tengo puntualmente recordatorios”.