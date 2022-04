Verdeliss revela el problema de salud que sufre su hija pequeña

Verdeliss ha confesado el problema de salud que padece su hija recién nacida. En un principio, parecía que la pequeña sufría cólicos derivados de la lactancia materna, per los resultados han revelado un problema mayor. La influencer ha pasado unos días en una clínica de Salamanca con la pequeña donde han diagnosticado que la pequeña sufre anquiloglosia.

“Se trata de anquiloglosia, que no es lo mismo que frenillo corto, es cuando ese frenillo corto compromete ciertas funciones. En el caso de Deva tenía un frenillo muy corto, muy grueso, y no lo habían sabido observar porque es un submucoso tipo cuatro”, explica.

“Creía que no tenía problemas de lactancia porque ella gana bien de peso y yo no sentía dolor. Pero la naturaleza es un arma de doble filo y tan tan sabia que mi bebé tenía tal dificultad que estaba con una sobreproducción, su succión era muy comprometida, tragaba mucho, atragantamientos, ella acababa súper cansadita después de la toma, no podía darle el pecho tumbada...”, ha argumentado.

Verdeliss ha destacado también que los niños que sufren esta patología tienen problemas en “el desarrollo de la orofacia, de la respiración, retrasos en el habla y retrognatia”.

Siempre dispuesta a ayudar, Verdeliss ha comunicado a sus seguidores en redes sociales que en los próximos días hará una recopilación de expertos y clínicas donde pueda tratarse esto, además de “marcadores sobre los que hay que estar alerta y generar cierta sospecha” para facilitar que otros padres no pasen por lo mismo.

En el mes de febrero de este año, la influencer dio a luz a su octava hija, Deva, que nació en el agua. Así lo ha reveló la navarra en sus redes sociales con la publicación de una emotiva imagen en la que aparece junto a su marido Aritz y la recién nacida.

«18:47h…y cayó el sol y apareció ella. Mi Deva, mi🌜. 9 meses atrás te pedí a la luna, así te llamas y ella te trajo», comienza el post de Verdeliss. «Y nació enmantillada, danzando en su líquido amniótico, nunca llegó a romper la bolsa. Un fenómeno así sucede en un parto de cada 80.000… demostrando sanar la herida pasada». Su escrito, en el que muestra la primera foto junto su bebé, continúa: «Y llegó un 8 de febrero, fundiéndose con mi intuición… regalándome en su idioma ese vínculo que siempre nos unirá».

«Y fue un nacimiento precioso, perfecto, soñado. Hay seres humanos que llegan a este mundo con una misión y tú, pequeña mía, eres especial. GRACIAS, Deva«, concluye la publicación.