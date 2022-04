Yolanda Font y Antonio Miguel Carmona ya son padres de su primera hija en común

Yolanda Font y Antonio Miguel Carmona acaban de dar la bienvenida a su primera hija en común, Micaela. Fue en octubre del año pasado cuando se dio a conocer la noticia de que esperaban un bebé, y por fin hoy han ampliado la familia. La última vez que se pudo ver a la actriz encinta fue en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, donde desfiló embarazada para María Lafuente, ante la atenta mirada de su pareja, que no le quitó ojo. Al parecer, su relación va viento en popa, tal y como ella misma reveló: “Estoy muy enamorada”. Ahora, le llegada de la pequeña no ha hecho más que endulzar la feliz etapa que atraviesan.

Los rumores de que la actriz y el expolítico del PSOE habían comenzado una relación empezaron a sonar en abril del año 2020, y aunque al principio se negaban a confirmar su romance, lo cierto es que tampoco ocultaban la buena sintonía que había entre ellos. Se dejaban ver en diferentes restaurantes de la capital o paseando por las calles de Madrid, hasta que al final no se pudo negar lo evidente. De un tiempo a esta parte, Yolanda Font por fin se pronuncia con naturalidad sobre el hombre del que se fue, según sus propias palabras, “enamorando poco a poco”.

La actriz está encantada con esta nueva etapa que afronta, y tiene claro que ahora su prioridad es pasar todo el tiempo que pueda con la pequeña Micaela. “A día de hoy, mi idea es disfrutar lo máximo de mi hija. Para ello pretendo dormir con ella y prescindir de ‘salus’ (enfermeras a domicilio). También es verdad que tengo a mi madre siempre cerca. Es mi gran apoyo”, señaló en una reciente entrevista en ‘LA RAZÓN’.

Además, Antonio Miguel Carmona tiene otras tres hijas, fruto de su matrimonio anterior. A pesar del divorcio, el vicepresidente de Iberdrola España aseguró a este mismo periódico que se sigue llevando a las mil maravillas con su exmujer: “Le debo mucho y nuestra relación es inmejorable, lo que ocurrió es que nos desenamoramos después de diez años de matrimonio, pero nos llevamos muy bien. Sin ella no hubiera podido hacer carrera política, ella es quien se ocupa de las niñas y si no fuera así, hubiera sido imposible aceptar este reto. Me envía mensajes todos los días”.