Miguel Herrán se derrumba ante las impactantes imágenes de su casa ardiendo

Miguel Herrán se acaba de enfrentar a uno de los peores momentos de su vida. Sus recuerdos, su hogar y todas sus pertenencias han sido devoradas por el fuego durante la mañana de hoy, viernes 8 de abril, tal y como él mismo ha mostrado en su cuenta oficial de Instagram, ante sus más de 14 millones de seguidores. En las imágenes, el actor muestra lo que parecía ser su salón mientras el fuego acaba con todo, una dolorosísima escena que le ha llevado a romper a llorar. “No me lo puedo creer, hostia, mi puta casa”, dice uno de los protagonistas de ‘La casa de papel’.

A Miguel Herrán le cuesta articular palabra y casi no puede respirar, víctima de la ansiedad que le provoca el incendio que ha acabado con su casa. Poco después, con el fuego ya extinguido, el actor ha mostrado el interior de la casa, completamente calcinada. Mientras los operarios y bomberos analizan los daños, el artista contempla la destrucción que la voraces llamas han provocado en el que hasta ahora ha sido su hogar.

La terrible noticia llega pocos días después de que Miguel Herrán compartiera con sus seguidores una feliz noticia. Josema Azcona, uno de sus mejores amigos y su entrenador personal, atravesaba un momento emocional bastante complicado, y Miguel Herrán, para intentar levantarle el ánimo, le regaló una moto Yamaha R6 en color negro, una de sus favoritas, valorada en unos 15.000 euros. Ahora este emotivo momento ha sido empañado por el dolor que siente tras la pérdida de sus recuerdos y objetos personales.

Lo cierto es que Miguel Herrán acostumbra a compartir todo tipo de momentos en sus redes sociales. Más allá de lucir su cara más amable, también ha mostrado ante sus seguidores alguna de las etapas más complicadas de su vida. “Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar esta máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes, pero hoy no. Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí. No voy a entrar en detalle de qué es lo que me pasa porque ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras”, señaló en una de esas ocasiones, cuando publicó un vídeo en el que aparecía llorando a lágrima viva.