La intrahistoria de la entrevista de Olga Moreno

Convencer a Olga Moreno para romper su silencio para hablar sobre sus sentimientos después del tsunami mediático al que se ha visto expuesta desde que su marido, Antonio David Flores, comenzara una relación extramatrimonial con Marta Riesco, no ha sido fácil. Jorge Borrajo, director de la revista SEMANA, llevaba tiempo detrás de la entrevista con la ganadora de Supervivientes 2021, la única del trío que no había hablado hasta ahora. Humillada, decepcionada, destruída y superada por los acontecimientos, Olga se resistía a hablar sobre sus sentimientos y cómo había vivido la ruptura de su matrimonio. Aunque siempre tuvo claro que, en algún momento, tendría que dar su versión de los hechos, no lo hizo hasta que, tras la reconciliación de Antonio David y Marta Riesco, vio la oportunidad.

Hablamos con Jorge Borrajo, director de la revista Semana y artífice de esta gran exclusiva, que firma con Marta Bolonio. Aunque Borrajo no quiere fechar cuando comenzaron las negociaciones sí nos asegura que su entrevista no fue producto de un calentón de Olga: Una entrevista así no se cierra de un día para otro. La publicación lleva tiempo detrás de ella. Los motivos por los que se precipita la realización del reportaje a un fin de semana de cierre que coincidió con el cumpleaños de Antonio David en Málaga, los desconoce. Para un profesional como Borrajo lo único que importa es que, en una de las semanas más calientes a nivel mediático debido a la ruptura y posterior reconciliación de Antonio David y Marta, Olga accede a posar para su revista.

SEMANA consigue la portada más impactante después de semanas negociando con Agustín Etienne, su representante. En ningún momento entra Antonio David Flores en la negociación como ha asegurado Kiko Hernández en Sálvame. En todo momento las conversaciones de la revista con Olga han tenido como intermediario a su representante, aunque según se ha sabido por boca de Marta Riesco, su ex sabía de las intenciones de su todavía mujer de hacer una exclusiva y conocía la oferta de SEMANA.

La polémica que ha generado Rocío Flores por ser la última en enterarse de que la mujer de su padre había concedido una entrevista, ha dejado a todos sin palabras. Ella y Olga, además de hablar a diario, comparten representante. El director de SEMANA nos reconoce que siempre se exige máxima confidencialidad a los entrevistados y, lógicamente, todos los implicados en esta portada debían guardar silencio. Sin duda, ese es el motivo de que hasta el lunes, día de cierre de las revistas que salen los miércoles, Olga no le confiese a Rocío que ha concedido su primera entrevista tras la separación del padre de su hija. La manera en la que Rocío Flores ha arremetido contra la mujer que la ha criado no tiene justificación, aunque pueda entenderse que le haya molestado que Olga fuera al cumpleaños de su padre el día después de su posado para una revista del corazón, algo que desconocía toda la familia.

Pero, lo que es indudable, es el impacto que ha tenido en los medios las primeras palabras de Olga Moreno, víctima de la deslealtad de Antonio David Flores. Olga se ha sincerado sobre sus sentimientos y ha dejado claro que luchó por su matrimonio hasta que se hizo público que Antonio David estaba con otra mujer: Marta Riesco. Ha explicado los motivos por los que aún no se ha divorciado del malagueño y cómo afectará la separación legal a Lola, la única hija de la pareja, menor de edad. Aunque David Flores Carrasco, que convive con ellos en Málaga no desea que esta situación cambie, es algo que no depende de ella ya que no es su hijo biológico.

Las casi tres horas de confesiones desgarradas de Olga a SEMANA han provocado que sus responsables hayan decidido dividir la entrevista en dos partes, ya que era demasiado larga. La primera contiene los titulares más impactantes y se centra en la crisis de su matrimonio y la infidelidad que ha desembocado en la separación. Pero si esta portada ya ha generado enorme polémica y ha provocado fisuras en su relación con Rocío Flores, Borrajo guarda silencio sobre el contenido de las confesiones que ha reservado para la revista del próximo miércoles. en ella, Olga se pronuncia sobre otras cuestiones que no se podían descartar: “No podíamos hacer un especial-nos dice divertido Borrajo-pero tampoco podíamos renunciar a dar su opinión sobre otras cuestiones que también le afectan más allá de su separación matrimonial, de ahí que haya dos partes”. Continuará...