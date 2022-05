La mala pata de Carmen Maura en el Día de la Madre

(C) FRAN GUERRA / Fran Guerra

Se confiesa poco social y sin ganas de asistir a actos públicos, pero Carmen Maura no faltó este domingo, Día de la Madre, a la entrega de los prestigiosos Premios Platino, donde fue homenajeada con el Platino de Honor.

La actriz se congratula de “haber tenido una profesión que me ha traído muchas satisfacciones”, pero reconoce que “en mi vida personal he metido mucho la pata al seleccionar a los hombres y como madre”.

Carmen se siente “frustrada, porque antes había productores que ponían la pasta para que las películas hispanoamericanas se difundieran en otros países, pero ahora no. Si no hay una televisión por medio, no.”

Carmen Maura posa en el photocall de los Premios Platino de cine Iberoamericano que se celebra en el recinto de IFEMA, a 1 de mayo de 2022, en Madrid (España)

A sus 76 años, Maura sigue en activo y sin intención de jubilarse. Madre de dos hijos y abuela, reconoce que “mi nieta me dice que si no intervengo en las redes sociales no existo.”

No hace caso al consejo porque se prodiga al mínimo en ellas. Lleva una vida muy tranquila, que se sepa, sin pareja sentimental, quizá porque hace un par de años admitió que “los hombres me dan pena”. Un pensamiento del que se deriva un pasado marcado por los fracasos amorosos.