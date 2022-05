Carmen Lomana: “Nunca conocí a Luis Lorenzo. A mí no me hubiera sacado un duro”

El nombre de Luis Lorenzo está en boca de todos. El actor, conocido por sus papeles en series como ‘La que se avecina’, ‘Hospital Central’ o ‘La familia Mata’, ha sido detenido por la policía por el asesinato de una mujer, tía de su pareja, que ha muerto envenenada. Los sospechosos han sido puestos en libertad provisional, aunque se les han impuesto medidas cautelares, como la retirada del pasaporte o la obligación de presentarse en el juzgado una vez a la semana.

El periódico ‘ABC’ ha publicado que Luis Lorenzo tendría fijación por las mujeres adineradas y que estaba “obsesionado” con Carmen Lomana. De hecho, el actor podría haber planeado un encuentro con la socialité y habría pedido a sus amigos en común que se la presentaran.

Una foto de Luis Lorenzo posando FOTO: La Razón Internet

LA RAZÓN se ha puesto en contacto con la leonesa para conocer sus primeras impresiones sobre este asunto, y asegura que nunca llegó a conocer a Luis Lorenzo. “Todo esto me parece horrible. Yo no vi a este señor jamás”, aclara Carmen Lomana. Además, asegura que no tiene constancia de que quisiera ponerse en contacto con ella a través de sus amigos. “A mí me dice mucha gente que me tiene que presentar a alguien, pero yo nunca hago caso. Es que ni pregunto el nombre”, cuenta a este periódico.

Carmen Lomana FOTO: @carmen_lomana

Carmen Lomana explica que “mis amigos de verdad no tiene relación con esta gente de la tele, entonces, puede ser que algún conocido me hablara de él, pero nadie me dijo nunca que un actor quisiera conocerme. Yo, al menos, no lo recuerdo”.

Sobre la supuesta fijación que Luis Lorenzo tendría con ella por su dinero, Carmen Lomana se muestra tajante: “A mí no me hubiera sacado un duro, ya te lo digo. Hay que andarse con ojo porque hay gente muy aprovechada. Yo al principio era muy ingenua, pero ya no”.