¡Sorpresa! Jennifer López y Ben Affleck se han casado: así ha sido su boda secreta

Jennifer López y Ben Affleck han dado el ‘sí quiero’. Hace apenas un par de meses que se comprometían y, aunque esperábamos que la boda fuese pronto, no podríamos imaginar que se celebrase tan inminente. Lo cierto es que la pareja, desde que volvió a retomar su relación, no ha querido perder el tiempo y, en menos de un año, se han convertido en marido y mujer.

La boda se ha celebrado bajo la estricta intimidad y secretismo y todos los invitados han tenido que firmar un contrato de confidencialidad, seguramente porque los actores vayan a vender la exclusiva a una revista. Los vecinos del hotel donde se ha celebrado han sido los que han dado desvelado el evento. Jennifer López y Ben Affleck no habían pensado en que ellos pudiesen ser los encargados de desvelar el secreto y no han dudado en comunicarlo a la prensa, que ya ha dado la vuelta al mundo. Aún así, aún no hay ninguna foto del gran fiestón matrimonial.

La pareja ha pasado por el altar en un lugar de ensueño, el lujoso hotel Ritz-Reynolds en Lake Oconee de 5 estrellas en Georgia. El ya matrimonio cerró el complejo para celebrar el enlace y, entre los invitados, seguro que estuvo el ex de la cantante, Marc Anthony, con quien mantiene una excelente relación, a pesar de haber estado casados durante muchos años.

El hotel se encuentra en un paraje de ensueño y el complejo da a un gigante lago, en mitad de la naturaleza y escondido entre los árboles. Seguro que han elegido ese sitio para pasar lo más desapercibidos que han podido y así ocultar a la prensa la boda y poder venderla en exclusiva a algún medio estadounidense. La pareja representa el triunfo de las segundas oportunidades. Ellos ya fueron novios en el pasado y, 20 años después, retomaron su relación hasta que han culminado en el matrimonio. Durante esos años en los que no estuvieron juntos, ambos estuvieron casados. Tras separarse los dos, el destino los volvió a juntar y ahora parece que no van a volver a separarse nunca más.