Olga Moreno enfada a Rocío Carrasco a costa de David Flores

No es ningún secreto. A Rocío Carrasco no le hace ni pizca de gracia la estrecha relación que su hijo, David Flores, mantiene con Olga Moreno, la mujer a la que considera “cómplice” del clavario que ha sufrido por culpa del supuesto maltrato físico y psicológico que Antonio David Flores habría ejercido sobre ella.

Así las cosas, resulta evidente que a la primogénita de ‘La más grande’ no le habrá sentado nada bien que Olga Moreno haya publicado en su cuenta de Instagram una fotografía junto a David Flores, en la que los dos posan en la playa mientras ella besa su mejilla tras un precioso atardecer. “Primer día de vacaciones. Deseando de ver estos atardeceres”, ha escrito la andaluza junto a la imagen.

Aunque se trata de una preciosa instantánea, Rocío Carrasco ha dejado claro en más de una ocasión que se enciende cada vez que Olga Moreno se deja ver en actitud tan cariñosa con sus hijos. Entiende que ha malmetido a David y Rocío Flores en su contra, y la acusa de ser culpable de la mala relación que hoy tiene con ellos.

De hecho, en una de sus últimas intervenciones en ‘Sálvame’, Rocío Carrasco volvió a cargar contra Olga Moreno mientras relataba que Antonio David y ella habrían empadronado en Málaga a su hijo David sin su consentimiento. “Se ha falsificado mi firma en el documento. Esto se hizo en connivencia con la de Málaga. Era la pieza fundamental para que esto se gestara y se siga gestando”, decía la heredera universal de la Jurado, visiblemente enfadada.

Rocío Carrasco en el avance de su serie documental FOTO: La Razón Mediaset

Rocío Carrasco acusa a Olga Moreno de haberse aprovechado del daño que Antonio David infirió en ella, sin sentir algún tipo de remordimiento, piedad o empatía. “Otra mujer que está viendo que su marido está venga, y venga, y machacando, y haciendo daño, y poniendo a los hijos en contra… A ella le venía bien todo eso, porque todo era dinero y estatus socioeconómico, ella estaba encantada”, sentenciaba.

Fue entonces cuando Rocío Carrasco dejó claro lo mucho que le dolía que Olga Moreno, a su juicio, llevara a cabo un rol materno con Rocío y David Flores: “Se ha hecho la madre de quién no es. Porque no son tuyos, los dos son míos. Espero que tu hija no pase ni una mínima parte de lo que tú le has hecho pasar a mis hijos y a mí. Eso no lo hace nadie que tenga un poco de vergüenza y humanidad. Eso no se hace”.