El desmentido de Paz Padilla tras la publicación de las fotos con su nuevo novio

Ayer, miércoles 13 de julio, la revista “Semana” publicó en su portada unas fotografías que no dejaban lugar a dudas: Paz Padilla ha rehecho su vida tras la muerte de su marido Antonio Juan Vidal, que perdió la vida hace dos años a consecuencia de un tumor cerebral. La que fuera presentadora de “Sálvame” fue fotografiada en actitud muy romántica junto a Fran Medina, un fotógrafo y funcionario con el que estaría manteniendo una relación desde hace tiempo. En las instantáneas, tomadas en Zahara de los Atunes, la gaditana por fin se muestra feliz tras haber pasado por el bache más duro de su vida.

La opinión pública desconocía esta nueva etapa que afronta Paz Padilla, que no suele pronunciarse sobre su vida privada. De hecho, no fue hasta que falleció su marido cuando se dio a conocer que estaba enfermo. Ni sus compañeros de “Sálvame” lo sabían... Tampoco ahora ha roto su silencio para explicar más detalles sobre su relación con Fran Medina, aunque sí ha querido dejar claro que no ha tenido que ver a la hora de que las fotografías vean la luz. “Ante lo publicado en la portada de una revista, niego haber dado una exclusiva y haber hecho ninguna declaración”, ha sentenciado a través de sus redes sociales.

De esta forma, Paz Padilla desmiente haber colaborado en la captación de las fotografías o en la publicación de las mismas, ante la posibilidad de que alguien pudiera llegar a cuestionárselo.

Hablan sus excompañeros

Como no podía ser de otra forma, desde “Sálvame” se abordó la nueva relación de Paz Padilla, y los colaboradores, sus antiguos compañeros, se mostraron felices de que la gaditana haya podido volver a encontrar el amor. “Me he llevado una sorpresa, no sabía nada, pero me pone especialmente contenta ver a Paz feliz. Es un paso adelante en la vida”, señaló Terelu Campos, mientras que Kiko Hernández la defendió de los que consideran que es “demasiado pronto” para volver a enamorarse tras perder a su marido: “¿Es que no tiene derecho a ser feliz cuando le dé la gana?”.