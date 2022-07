Ortega Cano intentó impedir la entrevista de Ana María Aldón con Toñi Moreno

Lo que le faltaba. Cuando José Ortega Cano se enteró de que su esposa, Ana María Aldón, había concedido una entrevista exclusiva que se verá el próximo sábado 16 de julio en el programa de Toñi Moreno, puso el grito en el cielo. Tal y como están las cosas en su matrimonio, con una fuerte crisis más que evidente, el veterano torero intentó que Ana rechazara esa oferta, pero ella hizo caso omiso a los ruegos de su marido y se espera que la conversación con Toñi clarifique totalmente la situación que la entrevistada vive en su casa.

Aldón, nos cuentan, sigue insistiendo en que hay terceras personas que impiden que su vida conyugal sea tan satisfactoria como debiera. Personas que mal aconsejan a su marido y crean inquietudes y desafueros.

Lo curioso es que la diseñadora ha curado la fuerte depresión que se le achaca a base de talonario, poderoso caballero es el dinero que cura lo que no logran los médicos.

Ana María Aldón en "Déjate querer" FOTO: La Razón Mediaset

Los rumores apuntan a que podríamos estar cerca de enterarnos de la ruptura entre la sanluqueña y el cartagenero, que la crisis no tiene solución y que Ana no entiende por qué el padre de su hijo no pone en su sitio a determinados familiares que han malogrado su matrimonio.

Mientras tanto, a Ortega se le ve muy preocupado, arisco con los reporteros y a amenazando con denunciar a los que le siguen a todas partes con los micrófonos. Nunca le hemos visto tan agobiado, tan seco y mal encarado. No puede más, y su mujer va por libre, contando sus “miserias” conyugales en los medios de comunicación. José preferiría arreglarlo todo en casa.