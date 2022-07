Diego Arrabal publica las fotos de Julio Iglesias en el hospital

Los rumores acerca de los problemas de salud de Julio Iglesias vienen sonando con fuerza desde hace tiempo. Incluso se barajó la posibilidad de que el cantante se moviera en silla de ruedas después de que un periodista argentino asegurara que un amigo suyo lo vio en esa situación cuando fue a visitarlo. “Cuando se van acercando a Julio Iglesias, ven que no estaba sentado en una silla, sino que está en una silla de ruedas. Está con problemas de movilidad. No quiere que nadie lo vea así”, explicó el argentino Jorge Rial.

Ahora, ha sido Diego Arrabal quien ha dado a conocer una serie de imágenes en las que se ve al cantante acudiendo a un hospital de Miami acompañado de su esposa Miranda. “Los años pasan para todo”, señala el paparazzo, que alude a las declaraciones de “El Puma” para recalcar los supuestos problemas de movilidad del cantante. “Prácticamente no sale de casa”, insiste el que fuera colaborador de “Viva la vida”, que avisa de que “saltan las alarmas” sobre la salud de Julio Iglesias. “No me gusta dar estas noticias, me he criado con él y su familia”, lamenta el fotógrafo mientras publica las imágenes en su canal de Youtube.

En las instantáneas, Diego Arrabal muestra la fachada del hospital de Miami en el que “Julio Iglesias se está tratando” y también al mismísimo cantante bajando del coche en el aparcamiento de la clínica, acompañado de su personal de confianza y de Miranda. “Tarda mucho en bajar. Su movilidad es complicada, no se puede ocultar”, insiste el fotógrafo, que recuerda los 78 años del artista. Las imágenes se remontan a marzo de 2018, y aunque ya han pasado tres años desde que se tomaron, el paparazzo asegura de que “son las únicas fotos de Julio entrando a un hospital”.

En la boda de Cristina Fernández y Álvaro Castillejo, el sobrino de Isabel Preysler, que tuvo lugar hace algunas semanas, fue Julio José Iglesias quien aseguró que su padre se encontraba perfectamente, desmintiendo así unos supuestos problemas de salud o movilidad, aunque las últimas imágenes publicadas apuntan a una versión diferente.