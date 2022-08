Nacho Palau recibe el alta tras una semana ingresado en el hospital

Tras permanecer ingresado una semana en el hospital Clinic de Valencia, Nacho Palau ha recibido el alta médica. El finalista de “Supervivientes” ha tenido que someterse a algunas pruebas médicas y ahora se encuentra a la espera de recibir los resultados, tal y como publica “Informalia”.

«Le han enviado a casa con un tratamiento a la espera de recibir los resultados de las pruebas que se ha realizado y así poder atajar el problema definitivamente», aclaran al citado medio.

El expareja de Miguel Bosé acudió al hospital al tener la cara hinchada y problemas respiratorios. De momento, continúa con el tratamiento en casa y sin molestias. «Tiene problemas para respirar», aseguraban. En “Sálvame” llegaron a decir, incluso, que se había sometido a una intervención.

Sus compañeros de concurso también contaron cómo se encontraba Palau. «Está en el hospital, pero está haciéndose unas pruebas de la intoxicación que cogió en Honduras. Como no lo miraron a tiempo, al estar tanto tiempo con esa intoxicación y «las pilas atoradas» y no poder respirar, lo quieren observar», aseguraba Desirée Rodríguez. «No puede respirar y está en tratamiento para calmarle los dolores. No saben qué es lo que tiene», añadió.

Sus amigos y familiares más cercanos han pedido que cese la presión ya que será él, cuando lo considere oportuno, el que informará puntualmente del alcance real de su dolencia.