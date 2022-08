Baleares, las islas de los famosos (y millonarios)

No se puede negar, visto el número de portadas de las principales revistas del «cuore», que las Baleares siguen siendo el lugar preferido de millonarios, empresarios, jeques, actores y famosos en general para pasar sus vacaciones estivales. Muchos, además, acaban quedándose en el archipiélago adquiriendo una vivienda, como es el caso del reciente fichaje del Barcelona, Robert Lewandowski, o el intérprete de «El Cuento de la Criada», Joseph Fiennes, que se está construyendo un chalet en la exclusiva urbanización Son Vida, en Palma. El cantante James Blunt, con casa en Ibiza –al igual que el Dj David Guetta–, los presentadores Santi Millán y Mercedes Milá, con residencia estival en Menorca como Iñaki Gabilondo, Joan Manuel Serrat o los familiares de Nuria Roca, se suman a la larga nómina de enamorados de las islas. Pero el verano sigue teniendo un encanto especial. Fue en junio cuando saltaba la noticia de que el Bugatti de Cristiano Ronaldo se había estrellado contra un muro de una finca de Bunyola. El futbolista del Manchester United y su pareja, Georgina Rodríguez volvían a Mallorca tras disfrutar el pasado año de los encantos de la tierra que vio nacer a Rafa Nadal, y lo hacían con todos sus hijos, también la recién nacida Bella Esmeralda quien, por cierto, durante sus días en la isla se puso enferma y tuvo que ser tratada en una clínica privada de Palma que dejó durante unas horas sin servicio de pediatría al resto de usuarios. Durante su estancia, en una lujosa y rural finca enclavada en plena Serra de la Tramuntana a razón de diez mil euros la noche, fueron muchas las imágenes que la pareja ofreció en sus redes sociales y otras, captadas por los paparazzi durante sus jornadas en alta mar a bordo de su yate, que había llegado desde Valencia hasta el exclusivo Port Adriano. No escatimaron en gastos, tal y como adelantó LA RAZÓN en su día, pues el descanso le había salido a la familia más caro de lo previsto: a la pérdida de su coche, valorado en cerca de dos millones de euros, se sumaban los 14 mil euros en menaje de hogar, 4 mil en gafas de sol y los gastos de seguridad en busca de una intimidad que no acabaron de encontrar.

Georgina Rodriguez de vacaciones en Ibiza FOTO: GSLV GTRES

No escatimó tampoco en gastos durante sus vacaciones en Mallorca la jequesa de Catar, que aterrizaba a principios de agosto en la isla, dejándose ver de compras con sus hijos y un gran séquito. Alojada a bordo de su lujoso yate, el Al Lusail, valorado en 500 millones de euros, paseó por Puerto Portals y el centro de Palma donde, según apuntaron varios medios locales, llegó a dejar de propina más de 500 euros. Otro millonario, el fundador de Alibaba, Jack Ma, repitió también visita Mallorca navegando por aguas de Calvià y jugando al golf. Sorprendió también la presencia de Richard Gere y su mujer, la publicista española Alejandra Silva junto a sus dos hijos disfrutando de jornadas familiares en las playas de Ibiza o a la célebre diseñadora Carolina Herrera en compañía de Manuel Valls, Susana Gallardo o María Fitz-James participando de un retiro de yoga en Menorca.