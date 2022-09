Anabel Pantoja y Yulen Pereira se enfrentan a un futuro incierto

Anabel Pantoja y Yulen Pereira ponían fin a un verano de ensueño y se separaban por unos días debido a la visita de la influencer a Sevilla para estar junto a su padre durante su ingreso hospitalario. Volviendo a su rutina por separado y todavía sin saber cuándo se reencontrarán, el esgrimista asegura a Europa Press que “ella creo que estará más visitando a su familia que, como ya sabéis, tiene una situación delicada y eso es lo más importante ahora mismo”.

Al parecer, Yulen Pereira se habría reunido ya con la federación de esgrima para hablar sobre su futuro profesional y ante la prensa deja en el aire si Anabel Pantoja estaría dispuesta a dejar Canarias para que puedan estar juntos, aunque confiesa que no sabe aún si fijará su residencia fuera de España ante la nueva temporada de esgrima a la que se enfrenta. “Todavía no he tomado una decisión final de la ciudad en la que entrenaré. Como sabéis hemos llegado a nuestras respectivas ciudades y estamos planificando, al final ya sabéis como es esto que hay que planificarse, ver que hacer cada uno”, confiesa a dicho medio.

De esta manera, el ex concursante de ‘Supervivientes’ se enfrenta a un futuro incierto, entre la espada y la pared: tendrá que decidir si da prioridad a retomar su carrera como esgrimista profesional o centrarse en su vida sentimental junto a Anabel Pantoja.