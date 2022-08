Anabel Pantoja, sobre su primera bronca con Yulen a causa de Omar: “Yo no persigo a nadie”

Ibiza es punto de encuentro de personas anónimas y celebrities como Anabel Pantoja y Omar Sánchez, antes marido y mujer y ahora separados, pero en la isla pitiusa, con sus respectivas nuevas parejas: Yulen Pereira y Raquel Lozano.

Raquel Lozano y Omar Sánchez en un collage de La Razón FOTO: Instagram

Los cuatro han coincidido fortuitamente, según revelaban en “Sálvame” aunque no se hospedaban en el msmo lugar. Anabel y Omar coincidían en una conocida discoteca de Ibiza, lo que habría provocado una bronca en las dos parejas. En las imágenes que han llegado hasta las redacciones de Telecinco se ve a una Raquel Lozano fuera de sí, discutiendo acaloradamennte con Omar. Muchos aseguran que Yulen Pereira tuvo también palabras de reproche para la que desde hace unos meses es su novia, Anabel Pantoja.

Anabel y Yulen, en Supervivientes 2022 FOTO: Mediaset Mediaset

Anabel Pantoja ha respondido a la prensa y asegura que entre ellas y el deportistas las cosas siguen a las mil maravillas y que su encuentro con Omar fue algo sin importancia: “Coincidimos un momento él en un balcón y yo abajo y bien, a mí no me ha echado nadie de ningún sitio, yo no he perseguido a nadie y nadie me ha perseguido a mí”.