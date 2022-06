Rocío Carrasco ‘se burla’ de Lydia Lozano tras sus duras declaraciones en una publicidad de ‘Sálvame’ y esta monta en cólera

Rocío Carrasco ha respondido este miércoles a las duras declaraciones que Lydia Lozano ha hecho recientemente en su contra. La periodista era pillada en una de las publicidades de ‘Sálvame’ diciendo cosas como “qué pinta esta tía en el Sálvame Mediafest’. Unas palabras que, para sorpresa de muchos, no han molestado a la heredera universal de Rocío Jurado.

Hace tan solo unas horas, poco después de llegar a los estudios de Mediaset para ultimar los ensayos de su actuación con el cantante Rasel, Carrasco ha defendido que ella, al igual que el resto, tiene todo el derecho a participar en estos especiales de verano: “No tengo ningún problema en encontrarme con Lydia. Lo que ha dicho me parece infantil y en el fondo es algo que me ha hecho gracia”, ha comenzado diciendo.

“Yo hoy por hoy aquí no soy su compañera, pero si el término compañera se extiende a empresa y cadena, sí que lo soy. Ella puede tener su opinión y decir lo que considere. A mí la verdad es que me importa bastante poco”, desliza con cierto indiferencia. “¿Qué problema voy a tener yo con Lydia? Ni aquí ni en ningún sitio. Yo cuando ella entra ayer en temas legales, los temas legales es la única forma en la que nos hemos podido defender de cosas que no son verdad y ella ha dicho. Pero quitando eso no tengo ningún tipo de problema”, ha concluido, haciendo referencia a cosas de su pasado, en el que también tiene cabida Fidel Albiac.

Me parece increíble que se maten por defender a Rocio Carrasco de los ataques de su familia y cojan y machaquen a Lydia cada dos por tres, que pasa que a una sí que hay que defenderla y a la otra no? No todas son iguales? @salvameoficial #yoveosálvame pic.twitter.com/bytRxCLtHl — ADOROMIVIDA (@DIOSAPELITOZ) June 29, 2022

Cuando Rocío entró en plató, Lydia Lozano se ha sentido totalmente superada por los ataques que ha recibido tras sus palabras, ha montado en cólera y, rompiendo a llorar, ha decidido abandonar el plató.