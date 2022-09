Esta ha sido la sorprendente reacción de Belén Esteban a las tajantes palabras de Olga Moreno tras relacionarla con su representante

“Dos personas cercanas a Olga Moreno me han contado que sí está con Agustín Etienne”. Con estas palabras Belén Esteban confirmaba, el pasado martes, la relación que la ex de Antonio David Flores mantendría con su representante. Una afirmación rotunda que no parece haber sentado nada bien a la sevillana que, como ha revelado Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame’, no ha tardado en desmentir a la colaboradora, acusándola de haberse “inventado” la noticia.

Belén Esteban no ha dudado en defenderse durante la entrega de los Premios Chicote en la emblemática sala Chicote de la capital, dejando claro que no es ninguna mentirosa. “No me merece la pena. Estoy aquí, pasándomelo bien y con lo mío tengo bastante, que a mí no me echen la culpa”, ha zanjado molesta, asegurando que su conciencia está muy tranquila porque ella no se ha inventado nada. “Vosotros sois de la profesión y no os habéis enterado por mí, habrá que preguntarle a él o a ella”, ha dicho a los reporteros.

Cada vez más recuperada de su grave lesión de tibia y peroné y retomando poco a poco su vida social, Belén confiesa que está “impaciente” por verse bien, aunque todavía le queda un largo camino por delante y tiene que caminar con ayuda de una muleta: “Poco a poco. Con mi rehabilitación que voy todos los días, pero mucho mejor. Falta me hacía, he pasado meses malos pero todo llega y estoy deseando ponerme tacones porque soy muy taconera”, reconoce.