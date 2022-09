Última hora: Lydia Lozano recibe el alta hospitalaria

Lydia Lozano recibe el alta hospitalaria después de haber sido operada de la columna. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha salido del hospital Vithas La Milagrosa y por fin puede descansar y recuperarse en su hogar, algo que estaba deseando. La periodista tuvo que ser intervenida de urgencia esta semana por una vértebra y la noticia causó mucha preocupación cuando salió a la luz entre todos sus compañeros y seguidores del programa. Lydia Lozano ha atravesado una larga y complicada racha de mala salud y ha tenido que ser operada más de una vez este último año.

La periodista intervino ayer en ‘Sálvame’ para tranquilizar a sus compañeros y hablar sobre cómo se encontraba en este delicado momento. “Anoche me tuvieron que dopar muchísimo porque estaba revuelta y con dolor de cabeza. Le mando un besazo a la gente de La Milagrosa”, declaraba, convaleciente. “He dormido mucho porque me han dopado, pero esta mañana he estado andando y duele mucho. Me han puesto una inyección en la tripa y es muy desagradable. Tengo como una mochila con una barra de hierro detrás. Soy Robocop”.

Lydia Lozano saliendo del hospital FOTO: cortesía cortesía

“Tengo que andar mucho, que eso no me importa porque me encanta. Tengo que estar muy tranquila. No me puede tocar un fisio, ni hacer entrenamiento ni nada”, informaba. Lydia Lozano sufre osteoporosis, enfermedad que debilita los huesos, y la noticia de su intervención quirúrgica de urgencia hacía saltar todas las alarmas sobre una delicada situación de salud, más grave de lo que se pensaba. “Han tenido que arreglar tres y me han dicho que me lo tome en serio porque esto se tiene que formar, que ir”, decía la periodista.

A pesar de estar aún débil y dolorida, no ha dudado en cargar sobre algunos de sus compañeros que no se han preocupado por ella, como Kiko Matamoros. ”Me han llamado todos, hasta desde Nueva York me ha llamado Anabel. Me escribió y hoy también, pero ¿sabes quién me escribió y no me ha escrito él? Marta me ha escrito pero no me ha escrito Kiko Matamoros. ¿A que es raro?”, soltaba irónicamente. Ahora que la periodista ha salido del hospital Vithas La Milagrosa y que la operación ha sido un éxito, le queda un largo camino de recuperación y de reposo.