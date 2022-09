Kiko Matamoros llama mentirosa a Olga Moreno: las fechas no cuadran

Han sido semanas en las que se ha especulado sobre una posible relación entre Olga Moreno y Agustín Etienne, su representante, el de Rocío Flores y el de su expareja, Antonio David Flores. Aunque la empresaria andaluza ha negado la mayor en repetidas ocasiones, por fin hoy ha confirmado su amorío, previo pago de una suculenta cantidad de dinero, en una entrevista en la revista “Semana”. “He encontrado un hombre que me hace muy feliz”, presume la ganadora de “Supervivientes 2021″, que asegura que su nuevo romance comenzó hace tan solo un mes, unas fechas que no cuadran a Kiko Matamoros.

“Es una mentirosa”, ha dicho el colaborador de “Sálvame”. Lo cierto es que las informaciones acerca de la relación entre Olga Moreno y Agustín Etienne han circulado por diferentes redacciones del país desde hace meses, pero la ex de Antonio David Flores ha negado el romance hasta el último momento. De hecho, Kiko Matamoros se ha referido a una publicación de LA RAZÓN en la que desmentía rotundamente su vínculo sentimental. “Quiero esperar un añito porque ahora no me apetece tener pareja... Pero, ¿con mi representante? Ya lo que me faltaba... Es muy mono y lo que tú quieras, pero no me he fijado en la vida en él”, sentenció entonces.

Agustín Etienne y Olga Moreno FOTO: @agustinetienne Instagram

Según Kiko Matamoros, el romance entre Olga Moreno y Agustín Etienne se viene gestando desde el pasado mes de mayo, unas fechas que nada tienen que ver con las que la andaluza sostiene en su entrevista con la revista.

Por su parte, Antonio David Flores ha asegurado que “no tenía ni idea” de que su ex hubiera rehecho su vida de la mano de su representante, pero lo cierto es que no parecía muy sorprendido. De hecho, le ha deseado toda la felicidad del mundo, unas palabras que ha suscrito su pareja, Marta Riesco: “Felices los cuatro”.