Íñigo Onieva, enamorado de Tamara: todos le perdonan menos ella

Íñigo se ha convertido en el hombre más buscado de nuestro país, pero a pesar de estar muy agradecido con servidora por mi defensa del sábado pasado, sigue sin querer dar ninguna declaración. Y eso que ya hay varios periodistas más que empiezan a defenderle, como Susanna Griso. La familia vuelve a incidir en este punto: Íñigo no ha matado a nadie, ¡por favor! Ha sido infiel a Tamara, no a toda España. Pero está visto que a la gente le entusiasma el vodevil y ver que los ricos también lloran.

Él piensa, además, que no tiene nada que decir, porque lo que tenía que decir ya lo ha dicho, tanto a quien le debía las explicaciones y los perdones como vía comunicado para el resto de este gran patio de vecinos en el que vivimos. Y hay algo que le honra, porque le han ofrecido hasta un cheque en blanco para dar su versión, y no, no lo ha aceptado. Su honor parece que no tiene precio.

El silencio es la mejor arma, y probablemente es lo que le hayan aconsejado sus abogados, porque ya han pasado a la acción y se estarían planteando tomar medidas legales por todo lo que se ha dicho sobre él estos últimos días, y que ha atentado contra su honor y su derecho a la intimidad. Desde el «#Metoo», del que se cumplen cinco años, no ha habido un movimiento tan fuerte como el de «Tamara somos todas», y no, todas no lo somos, aunque nos caiga muy bien, pero este falso puritanismo no convence.

Según su entorno más cercano Íñigo «está muy triste porque sigue enamorado de Tamara, a la que él llama ‘’mi ángel’'. Y está en un periodo en el que quiere ordenar sus ideas». Se está demostrando además que todo lo que decían sobre contratos de marcas o que ha perdido algún trabajo no es verdad, porque sigue trabajando como siempre ha trabajado y en lo que más le gusta, porque es socio de la empresa que fundó durante la pandemia, Lula Club, donde es director creativo y responsable de marketing y comunicación. Además, continúa como asesor de Mabel capital, donde lidera el desarrollo de ciertas áreas de negocio y contenidos de los proyectos de restauración del grupo, tanto a nivel nacional como internacional.

Muchos amigos en común me confirman que «es un joven muy bueno, cariñoso, que actúa sin maldad y, sobre todo, muy trabajador…». Duele en su entorno que hablen de él como un «golfo» y un «caradura» cuando «no es ni lo uno ni lo otro». Las mismas fuentes afirman que él reconoce que «gestionó muy mal la infidelidad, que le vino grande la situación y que no pudo con la presión y que por eso dijo “una mentira piadosa”» y que en ningún momento quiso hacerle daño.

Destrozado

Además, en su entorno afirman que le «destroza el acoso mediático al que están sometiendo a su familia, ya que es muy duro ver cómo no les dejan en ningún momento». También me aseguran que la única intención del ex novio de Falcó es «volver a la normalidad».

No es cierto que esté escondido, como han dicho algunos medios, sino que simplemente «trata de recuperarse y no le apetece dar explicaciones a nadie. Ya las ha dado a quien debía darlas».

Sobre el famoso vídeo y sobre su filtración, reconoce que, aunque se quedó muy sorprendido al principio, no culpa a nadie, no hay traidores, ni por parte del entorno de Tamara ni por su grupo de amigos. Él asegura que «todo es fruto de la casualidad».

Un tema inquietante son los rumores de que Íñigo tiene un doble, porque cómo es posible que aparezca en diferentes sitios a las mismas horas; digan que se ha ido a otra fiesta «de despedida de casado» en Madrid tomando copas; una revista le sitúe en un lugar y otra en el contrario…

Me confirman tajantemente que él «nunca salió, ni de fiesta, ni de juerga, ni nada…» es más, una conocida revista del corazón ha tenido que rectificar sobre esta información, y otra, a la que se la colaron, no está por la labor de hacerlo, aunque sepa que no es verdad. Porque me consta que no ha salido de donde está desde que el ciclón vídeo festivalero entró en acción. También me desmienten que tenga una agencia de comunicación detrás tipo serie americana «Scandal» ni nada de eso … Hasta ahora solo hace lo que le manda su corazón.