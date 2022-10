Toñi Salazar va a ser abuela de nuevo

La vida le sonríe en lo personal y lo profesional. Toñi Salazar, componente del dúo “Azúcar moreno”, va a ser abuela de un varón, tras un verano lleno de galas junto a su hermana Encarna: “Estoy encantada, feliz de la vida, porque pensábamos que mi nuera estaba embarazada de una niña y resulta que viene en camino un niño, con lo que mi hijo Borja y su mujer tendrán la parejita, porque ya son padres de una cría. Borja y mi nuera están súper felices. Es que ya tenían hasta elegido el nombre por si llegaba una niña…”.

¿Y como van a llamar al bebé?

Borja, como su padre. A mi me gustaban Alejandro o Luca, pero mi hijo dice que el día que él ya no esté quede un Borjita en la familia. Ya tienen encargada la camiseta del Real Madrid para el bebé. Y la ropita. El embarazo va muy bien y mi nuera será madre de nuevo en el primer trimestre del. 2023.

Encarna y usted han tenido un verano muy movido…

Ha sido un verano impresionante, con casi cuarenta actuaciones. Mucho trabajado y, además, un éxito enorme en todos los conciertos.

Y sin hacer promoción en la tele.

Eso. Nos ha demostrado que no hace falta promocionarte en la televisión para que el público vaya a tus conciertos. La gente nos quiere, el pueblo adora a “Azuzar Moreno”. Y eso es un gran orgullo para nosotras.

Toñi confiesa que “no me gusta nada la fama, me gustaría ser una persona anónima, eso si, sin abandonar la música.” Y añade que “no me satisface el mundo de la farándula, ni los escándalos. Por eso me arrepiento de haber contado cosas de mi vida privada en los platós. Los desafueros familiares hay que arreglarlos en familia, en casa. Te aseguro que detesto ese mundo oscuro del corazoneo. Pero he aprendido la lección… “.

¿Se han arreglado los problemas judiciales de Borja?

Gracias a Dios, si. Todo está bien. Borja está centrado en empresa, le funciona de maravilla, hemos montado el negocio entre los dos.

¿Con su ex marido, Pedro, ha arreglado sus desafueros?

Estamos esperando a que salga el juicio. Me da mucha pena estar enfrentados, porque es una persona a la que hemos querido muchísimo. Nosotros no fuimos a hacer daño, sino a coger un coche que era nuestro.

¿Cómo le trata el amor?

Tengo ganas de enamorarme, pero no aparece en mi vida el hombre adecuado. Llevo muchos años sola y ya tengo ganas de encontrar pareja.

Se que está intentando que sus hermanos “Los Chunguitos”, se reconcilien y vuelvan a cantar juntos…

Ojalá, en eso estamos.