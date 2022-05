El parné separa a Los Chunguitos: «Juan cobraba más que José»

El pasado mes de noviembre, saltaba a la luz pública una de las noticias que más ha conmocionado a diferentes generaciones movilizadas por la rumba: la separación de Los Chunguitos. El trío formado por Enrique, Juán y José Salazar comunicaba su decisión de emprender caminos diferentes después de más de cuatro décadas de éxitos en forma de canción. El principal motivo ha sido económico, tal y como ya se dijo en su momento. No trascendieron más detalles. Hasta ahora.

LA RAZÓN estuvo presente en la presentación del primer single en solitario de José Salazar, «El Taino», que tuvo lugar el pasado lunes. Un evento organizado por el conocido Richy Castellanos en el Hotel Wellington de Madrid, donde se dio cita el protagonista y también sus hermanas, Toñi y Encarna Salazar, y otros rostros conocidos que quisieron arroparle con su presencia en el acto. Es la primera vez, tras casi cuarenta y seis años juntos en lo profesional y lo personal, que uno de ellos reaparece públicamente para presentar un trabajo en solitario. «La vida te sorprende» es el título de la nueva canción de José, y toda ella puede ser interpretada como una gran indirecta a lo que este ha vivido junto a su hermano Juan en los últimos tiempos. «Mi hermano no se ha puesto en contacto conmigo para felicitarme, porque él está haciendo sus cosas, y yo las mías», desliza, quitándole hierro al asunto y a la verdadera complejidad que abarca su relación fraternal en la actualidad.

Los Chunguitos en 'MasterChef' FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Su propia familia ha comentado a este periódico la verdadera causa de su separación: «José se ha dado cuenta ahora de que no son compatibles. En el ámbito privado, han existido motivos económicos que les han separado. Eran un trío, pero unos ganaban más que otros, y el que más ganaba era Juan. Entre él y el representante había gato encerrado para quedarse con más dinero», comentan. Una situación que ha llevado a José a tomar las riendas de su carrera y a decidirse a dar carpetazo definitivo a casi medio siglo de música en común. Es por esto que lo suyo no se trata de una separación amistosa, sino de una decisión del propio José Salazar tras sentirse «tracionado» por su hermano y por el mánager.

Su peor etapa

Aunque intenten aparentar cierta cordialidad y ambos comenten que no existe enfado alguno entre ellos, lo cierto es que los hermanos atraviesan su peor etapa a todos los niveles, y por el momento no existen intenciones por parte de ellos de arreglar sus diferencias. Tanto es así, que el protagonista de esta noticia narró en una entrevista con «Abc» que el asunto de su separación había llegado hasta los juzgados: «Este tema está en manos de mi abogado y se resolverá de acuerdo a la Justicia, pero no quiero decir nada más porque hemos estado unidos toda la vida».

A falta de que conocer cómo va evolucionando toda esta problemática, «El Taino», como quiere José que se le conozca artísticamente, afronta el reto más especial de su vida a los 63 años, aunque no puede evitar recordar todos los años de gloria junto a sus hermanos: «Yo me he tirado muchos años con Los Chunguitos, después de 45 juntos, al verme solo me cuesta un poco, es normal, pero tengo que mentalizarme de que es así, tirar para adelante y seguir ahí para que el público me apoye», asegura. En su nueva etapa profesional no quiere dejar atrás los grandes éxitos que cosechó con Los Chunguitos: «En mis actuaciones no faltarán las canciones de siempre porque también son las que la gente quiere escuchar».