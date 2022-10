Estas son las primeras palabras de Kiko Rivera tras sufrir un ictus

Kiko Rivera sufría un ictus el viernes y su estado de salud ha tenido a todo el mundo en alma en vilo. El hijo de la tonadillera ingresaba de urgencia en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y, las horas siguientes de su ingreso, fueron cruciales. Su mujer, Irene Rosales, era la encargada de dar el parte de salud del DJ y aseguraba que estaba “estable y tranquilo”, lanzando un mensaje tranquilizador.

El DJ ha lanzado un mensaje a través de sus redes sociales a todos sus seguidores :” Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Ya estoy en planta un poco mejor pero no recuperado. Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo. No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de todo corazón. Gracias también a las enfermeras y equipo médico que me han cuidado y me han hecho sentir como en casa. Ha sido un susto tremendo, el mayor de mi vida. Jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta. Os quiero a todos mucho y, si Dios quiere, prontito estoy al 100″.

Kiko Rivera, así, ha querido tranquilizar a todos sus seguidores y fans. El hijo de Isabel Pantoja ha pasado sus horas más cruciales y ahora se encuentra estable. El DJ ha compartido una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece en el hospital pero, a pesar de todo lo sucedido, se encuentra bien, y así ha querido mostrarlo, publicando una fotografía de su pulgar hacia arriba, símbolo de estabilidad.

Irene Rosales ha sido su mayor apoyo en estos momentos tan complicados. La andaluza ha sido la encargada de dar la última hora sobre el estado de salud de su marido. El viernes por la noche, tras su ingreso, la excolaboradora de televisión aseguró que Kiko Rivera se encontraba “estable”. Isabel Pantoja aún no ha visitado a su hijo tras este duro revés de salud pero se espera que lo visite en el hospital. Así lo mencionó Irene Rosales después de comunicar cómo se encontraba Kiko Rivera.