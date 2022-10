Las primeras palabras de María Teresa Campos tras conocer que será bisabuela

La revista “Lecturas” acaba de anunciar que José María Almoguera y Paola Olmedo están esperando su primer hijo en común, pocos meses después de que celebraran su boda. Se trata de una feliz noticia que, dejando a un lado las últimas polémicas que han vuelto a sacudir al mediático clan, ha llenado de alegría a toda la familia, especialmente a Carmen Borrego, que se convertirá en abuela primeriza. Pero no solo ella atraviesa uno de los momentos más emotivos de su vida, sino que María Teresa Campos también está muy emocionada con la llegada de un miembro más a la saga.

Así lo ha confirmado Terelu Campos en el medio citado anteriormente. La presentadora de “Sálvame” ha narrado cómo recibió la noticia de que se convertiría en tía abuela, y también ha explicado cómo dieron la buena nueva a María Teresa Campos y cuáles fueron sus primeras palabras tras recibir la noticia. “Mi madre estaba, también, muy emocionada. Nunca olvidaré la frase que dijo mi madre: ‘Menos mal que no me voy a morir sin ser bisabuela’”, ha recordado la malagueña.

José María Almoguera, Paola Olmedo, Terelu, Carmen y María Teresa Campos FOTO: Lecturas

Aunque María Teresa Campos adora a todos sus nietos por igual, Terelu Campos señala que José María Almoguera es alguien especial para ella: “Fue el primer hijo y encima varón en la familia, porque siempre nacían niñas en nuestro círculo. Para mi madre es el hombre de su vida”.

Momento agridulce

La feliz noticia se ha visto algo empañada por las grabaciones que se emitieron en “Sálvame” en las que Paola Olmedo, la futura mamá, aparecía criticando a Terelu Campos y Alejandra Rubio. Aunque la hija mayor de María Teresa Campos asegura que “los audios no son graves”, admite que la situación no le ha hecho ni pizca de gracia. “No son agradables... Confieso que lo que ha pasado me entristece y, sobre todo, porque mi hermana no lo ha pasado bien con esto”, lamenta la presentadora.