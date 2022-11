Amaia Salamanca pone fin a los rumores de separación de Rosauro Varo

No hay crisis

La actriz Amaia Salamanca ha querido desmentir los rumores de crisis en su relación con Rosauro Varo, su pareja desde hace ya doce años. En una entrevista concedida a la revista Elle, la intérprete pone así punto y final a unas especulaciones que ella califica de sin sentido. «Creo que es muy importante tener a tu lado a una persona a la que admiras, y si profesionalmente está evolucionando y yendo a más, es un gusto poder ayudarla. ¿Qué hay cosas que mejoraría? Claro, pero eso siempre pasa en una relación, nada es tan perfecto, aunque hacemos un buen equipo», dice Amaia Salamanca.

Además, Salamanca asegura que actualmente está centrada en la educación de sus hijos y afirma que nunca se ha arrepentido de su decisión de ser madre joven: «Nunca me he arrepentido de ser madre joven, siempre estuvo en mis planes, aunque eso pudiera lastrar mi carrera. Mis hijos tienen seis, siete y ocho años, y estoy encantada«.

La pareja se conoció en Ibiza y desde que se conocieron no se han separado. El matrimonio no es una opción que contemplen, ya que según afirma la actriz sus hijos son su mayor compromiso. «A nosotros nos sirve estar así. No porque nos casemos significa que nos queramos más», dijo en el pasado.

El matrimonio ha disfrutado junto a sus hijos de un viaje a Disneyland París, con motivo de Halloween, un plan con el que confirman el buen momento que viven.