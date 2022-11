La decisión vital de Chris Hemsworth tras enterarse de que podría padecer alzheimer

Chris Hemsworth es uno de los actores internacionales más famosos e importantes del mundo y, junto con Elsa Pataky, forman una de las familias más idílicas del cuore mundial. El actor, en estos momentos, se encuentra muy preocupado tras descubrir que 10 veces más posibilidades de padecer alzheimer que otras personas en un futuro y este diagnóstico le ha hecho tomarse la vida de otra manera y tomar algunas decisiones importantes en su vida.

El australiano se sometió a una seria de pruebas dentro de la serie de seis episodios ‘Limitless’ (‘Sin límites’), producida por National Geographic para Disney+. El presentador del programa junto a dos especialistas le comunicaron al marido de Elsa Pataky que tenía dos copias del APOE4, el gen de factor de riesgo más elevado para sufrir alzhéimer. Tras esta dura noticia, el actor respondió: “Mi memoria está empeorando”. Para Chris Hemsworth, lo que más le preocupa, es quedarse sin todos los recuerdos familares. “La idea de que no podré recordar la vida que he experimentado o mi esposa, mis hijos, este es probablemente mi mayor temor”, explicó.

“Tenemos todos los análisis de sangre que se pueden hacer y tienes dos copias de APOE4, una de tu mamá y otra de tu papá... eso significa que tienes un mayor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer” le comentó uno de los especialistas al actor. Chris Hemsworth, tras esta información, desveló que en su familia hay gente que padece la enfermedad. Aún así, este diagnóstico no asegura que el australiano padezca finalmente la enfermedad, solo que tiene muchas probabilidades que el resto de personas de tenerla.

Tras esto, el actor ha tomado algunas decisiones en su vida y se ha tomado un descanso para poder disfrutar de su mujer y de su familia. “Desde que terminamos la serie, he estado completando las cosas que ya tenía contratadas. Ahora, cuando termine la gira esta semana, me iré a casa y tendré un buen tiempo libre para simplificar. Estar con los niños, estar con mi mujer”, desvelaba. Para él, lo más importante son ellos y ahora que sabe que puede perder la memoria, no quiere desaprovechar ni un minuto de su vida sin exprimirlo al máximo con ellos.