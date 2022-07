Chris Hemsworth dejó de comer carne para besar a Natalie Portman en su última película

Los actores de Hollywood no dejan de sorprendernos día tras día. Esta vez ha sido Natalie Portman quien ha desvelado un bonito detalle que Chris Hemsworth tuvo con ella durante el rodaje de la última película de Marvel, “Thor: love and thunder”.

En una entrevista reciente con la cadena Capital FM que reproduce Los Ángeles Times, Portman reveló que el actor australiano dejó de comer carne durante el rodaje de la película sólo para no molestarla porque la actriz es vegana confesa: “El día que tuvimos una escena de beso, (Hemsworth) no comió carne esa mañana porque soy vegana”. “Él come carne como cada media hora. Y eso fue tan considerado. (...) él solo estaba siendo considerado. Es una persona muy agradable”, dijo la protagonista.

Fotograma cedido por Marvel Studios donde aparece Natalie Portman como Jane Foster y Chris Hemsworth como Thor, durante una escena de la película "Thor: Love and Thunder" FOTO: Jasin Boland EFE/Marvel Studios

En la misma entrevista radiofónica también participó otra de las protagonistas de esta secuela de “Thor”, la actriz estadounidense Tessa Thompson, quien aseguró que no sabía nada del detalle que había tenido el actor pero que le parecía “realmente dulce” y que “ni siquiera sabía que podía pasar sin comer carne” y bromeó diciendo que la estrella de acción australiana “come bisontes en el desayuno”.