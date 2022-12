Antonio Rossi debuta como presentador con ‘La vida en rosa’: " La más sensata de los Pantoja es Isa Pi”

Es uno de los mejores tertulianos de “corazón” de nuestra televisión, y ahora demuestra su buen hacer como presentador del programa “La vida en rosa” de Telemadrid. Antonio Rossi confiesa que “ahora mismo estoy viviendo un momento personal y profesional muy satisfactorio. El programa de Ana Rosa es el mejor lugar en el que puedo trabajar, y esto nuevo es un regalo en el que quiero aprender y disfrutar. En este aspecto le puedo asegurar que estoy en una etapa muy “rosa”. Tengo que reconocer que en mi debut como presentador me puse algo nervioso, pero esto te permite estar alerta.”

Por las características de su programa, hay quien le llama “el Igartiburu de Telemadrid”

Pero es un comentario positivo. El programa de Anne ha sido un referente. Ojalá que yo me quede en Telemadrid tantos años como ella en TVE.

¿A quien le gustaría entrevistar?

A Isabel Pantoja. En estos momentos tiene una interesante entrevista.Pero creo que pondría tantos vetos y condiciones que sería muy difícil, como un caramelo envenenado.

¿En el cisma de los Pantoja, se posiciona a favor de la tonadillera o de su hijo Kiko?

La más sensata de esa familia es Isa Pi, su hermano Kiko tiene sus razones, que en su momento entendí, y si él tiene sus motivos para romper con su madre, es una decisión suya.

¿Cree todos los argumentos que ha dado Rocío Carrasco contra su familia materna?

Ha expuesto sus razonamientos, lo que le ha ocurrido, y habrá gente que lo comparta o no. Yo me atengo a lo que digan los jueces… aunque reconozco que no entiendo algunas de las explicaciones que ha dado.

Antonio Rossi FOTO: Gtres

¿Quien es más víctima, Ortega Cano o Ana María Aldon?

En momentos determinados entiendo a Ana María, porque se sintió desamparada, aunque ella estuvo siempre al lado de su marido, en lo bueno y en lo malo, y la familia de Ortega no ha sabido verlo. Jose y su mujer han estirado una historia que tendría que haberse roto mucho antes. Al final se han hecho daño los dos.

¿La agitada vida de Victoria Federica, molesta a sus padres y sus tíos “reales”?

Vic no tiene buena relación con su madre, pero lo que hace esa chica es mucho menos que otras movidas que hay por ahí.

En su vida personal, Antonio acaba de cumplir un año de relación sentimental con su pareja, Hugo Fuertes, de quien asegura que “es bastante responsable de mi estabilidad y felicidad. Llevamos juntos algo más de un año y todo es muy positivo. Hugo me multiplica, más que me suma. Me aporta muchísimo.”

¿Hasta el punto de pensar en una boda?

No se me pasa por la cabeza. Estamos en otra etapa. El tiene veinticinco años y le quedan muchas cosas por hacer. No es el momento de una boda.

¿Y adoptar un hijo?

Sinceramente, ni adoptar ni recurrir a una gestación subrogada. Siempre he tenido muy claro que no quiero ser padre. Pero, si no se cuidar de mi, menos de un crío…