Shakira, acusada de plagio en su nueva canción con Bizarrap contra Piqué

La nueva canción de Shakira y Bizarrap está dando mucho que hablar, y ya no solo por sus numerosos y clarísimos dardos envenenados que lanza contra Gerard Piqué. La cantante ha sido acusada de plagio por parte de la artista venezolana Briella, que lanzó un tema con una melodía muy similar en julio de 2021. “¿También se les parece la sesión de Shakira a mi canción ‘Solo tú’? Estoy que no me lo creo”, escribió en su cuenta de Twitter poco después de que se hiciera viral la sesión de la colombiana y el rapero.

Lo cierto es que la melodía es muy parecida, pero los fans de Shakira no han tardado en responder a Briella, exponiendo que la intérprete de “La tortura” ya lanzó en 2014 una canción con acordes similares: “Empire”. De este modo, sus seguidores defienden que, en cualquier caso, se habría plagiado a sí misma o reciclado temas anteriores.

No mucho 🤯... pic.twitter.com/bpr0WfpnpD — José Luis Granados Pérez (@ing_Blacklyon) January 12, 2023

Pero no es la primera vez que Shakira es acusada de plagio. Llegados a este punto, se debe recordar que en el año 2010, cuando lanzó el tema “Loca”, uno de los más exitosos de la colombiana, el dominicano Ramón Arias Vázquez la llevó a los tribunales acusándola de que había copiado la letra y la melodía de una de sus canciones. Ante la evidencia, el juez falló a su favor y le cedió parte de los derechos del single, además de obligar a la colombiana a abonarle una indemnización muy generosa.