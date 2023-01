Olga Moreno lanza un tajante aviso sobre los ataques a Antonio David y Rocío Flores

No es ningún secreto que la relación de Olga Moreno con buena parte de su familia no pasa por su mejor momento. Su romance con Agustín Etienne fue el detonante de este distanciamiento, y los diferentes acontecimientos que se han devenido después tampoco han ayudado a calmar las aguas. La propia Rocío Flores confesó en “El programa de Ana Rosa” que su vínculo con la ex de su padre se había debilitado en los últimos tiempos.

Los seguidores de Olga Moreno no perdonan esta situación y consideran que Rocío y Antonio David Flores le “han dado la patada”, y así lo defienden a través de las redes sociales. Algunos utilizan el nombre de la ganadora de “Supervivientes 2021″ para cargar duramente contra su ex y la hija de este, algo que la andaluza no piensa consentir. “Me desvinculo de toda utilización de mi nombre mediante hashtag o youtubers que, para hacer una defensa mía, atacan y hacen daño a miembros de mi familia”, ha avisado la empresaria.

A pesar de las rencillas que les han distanciado, Olga Moreno quiere dejar claro que no admitirá ningún ataque a las personas que quiere, ni aunque sea en su defensa.

Olga Moreno en 'El Programa de Ana Rosa' FOTO: Mediaset

Recientemente, fue ella misma quien cargó contra Rocío Flores y Marta Riesco por publicar en redes sociales varias fotografías de su hija Lola, una menor de edad, el día de su cumpleaños. “Debido a la cantidad de mensajes que he recibido y sigo recibiendo, voy a deciros algo: para nada estoy de acuerdo, ni he consentido, ni consentiré, la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en las redes sociales en estas últimas 24 horas. Gracias por estar siempre”, se quejó la empresaria.

Desde entonces, la opinión pública es conocedora de los problemas que atraviesa la familia, aunque se espera que puedan solucionarlos dentro de poco, atendiendo al cariño que siempre se han mostrado.