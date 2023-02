Carlota Corredera, de fiesta con Belén Esteban y Pablo Alborán

Carlota Corredera ha comenzado una nueva vida alejada de los focos de la televisión. Y, en esta última ocasión la expresentadora de ‘Sálvame’ ha salido a divertirse con Belén Esteban y Pablo Alborán. Los 3 han disfrutado de una agradable velada de ocio en Madrid y han asistido a una obra teatral juntos. Tanto la gallega como la de Paracuellos, que siempre han expresado su debilidad con el artista, no han dudado en fotografiarse con el cantante en una velada tan especial para ellas.

Ambas asistieron al Teatro Pavón de Madrid para ver la obra protagonizada por Candela Peña, de quienes son amigas, y darle una inesperada sorpresa. La actriz no ha dudado en compartir unas imágenes con ellas en su perfil de Instagram, agradeciendo la visita. No fueron los únicos celebrities que no quisieron perderse esta esperada cita cultural. Anais Bernal o el actor Raúl Tejón también asistieron a la velada.

Belén Esteban ha puesto así el broche de oro a sus vacaciones. La de Paracuellos ha pasado unos días de ensueño en Estados Unidos junto a su marido Miguel. El matrimonio, después de mucho tiempo, por fin han podido realizar una ruta por algunas de las ciudades más famosas del país, como Santa Mónica o Los Ángeles. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha visitado `lugares tan emblemáticos como la casa de Hannah Montana, sitio que le hacía mucha ilusión y que enloqueció a todos sus seguidores. Después de haber atravesado unos meses complicados por su lesión de la pierna, Belén Esteban ha disfrutado como una niña pequeña de 12 días mágicos en Estados Unidos con el amor de su vida.

Mientras tanto, Carlota Corredera se ha alejado del mundo Mediaset durante una temporada. La presentadora, que regresó para presentar el ‘Mediaset Night Fever’ de manera puntual, está viviendo una época lejos de Telecinco. La última vez que ha aparecido en un medio de comunicación ha sido en un podcast de RTVE, donde hablaba sobre el ‘Benidorm Fest’, temática que no tiene nada que ver con lo que nos ha tenido acostumbrados.