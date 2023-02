El diario de Amilibia: Almeida: «Tengo un anillo para ti»

Ha dicho Martínez-Almeida, alcalde de Madrid: «Espero ganar las elecciones y también acabar con mi soltería de larga duración». Todo a la vez, ganar la Alcaldía y perder esa situación de celibato benedictino o así. Como las elecciones y las erecciones siempre han ido de la mano (ahí están los mítines para excitar al personal), sus asesores deberían advertirle de que sería una gran idea, novedosa y práctica, convertir su campaña en una especie de fusión de declaraciones políticas y amorosas: sumar a semáforos y rotondas la búsqueda de la mujer ideal entre las muchas mujeres que acudan a escucharle. O sea, en un mix resultón: ampliaciones del Metro y ligue a tope. Le quitaría espesura a la cosa municipal. Mezclando política y un «reality» para elegir la candidata a alcaldesa (en cada mitin, una cita, como en «First Dates») podría prometer y además llegar a prometido. Eslogan: «Tengo un anillo para ti».

Si Rosalía fusiona ritmos, idiomas, jeringonzas y feminismo empoderado en cada tema, hasta el punto de que Yolanda Díaz se siente una «Motomami» total, usted, señor alcalde, podría ser el «Motonovio» de la febril primavera que se nos aproxima. Borja Sémper, el nuevo portavoz de la campaña electoral del PP, ya no es competencia: «El asunto de la guapura me aburre. Se la cedo a Sánchez», ha confesado ahora que Mohamed VI le ha dado plantón al presi y en Moncloa empiezan a dudar de la fuerza de su atractivo en la morería. Cuentan que Eduardo Casanova no falla cuando se baja al moro, y además le ha llamado «carapolla» a Almeida en la tele.

He consultado con varios amigos homosexuales y no tienen claro si en el mundo gay tal adjetivo es un insulto o un piropo.