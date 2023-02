El diario de Amilibia: Ramón, eres mi supermán viejuno

La posible candidatura a la presidencia de Ramón Tamames en la probable moción de censura de Vox a Pedro Sánchez es, sin duda, lo más imaginativo y a la vez surrealista que haya sucedido en la vida política en lo que llevamos de sanchismo.

Dice el Partido Popular que no se apunta porque es inútil. Desconocen los peperos que apostar por lo inútil es quizá el último gesto heroico y romántico que se puede permitir un hombre, algo así como lo de «Los últimos de Filipinas» o la resistencia a sangre y fuego del Álamo a lo John Wayne. Ramón se convierte así, si al final acepta, en mi jodido ídolo, en el supermán viejuno de todos los viejos que le gritamos al televisor y que no nos conformamos con ser socios de honor del club de la petanca ni con el caramelo del 8,5%. Yo votaría a Tamames for president con Fernándo Sánchez Dragó en la vicepresidencia. El primero tiene 89 años y el segundo 86 y aún funciona en el catre sin viagra. Ambos visitaron la cárcel por antifranquistas.

Ramón Tamames FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

Y sumaría al equipo a Fernando Savater, Albert Boadella, Félix Ovejero, Margarita Salas, Elvira Roca Barea, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo y por ahí: disidentes y sabios de la tribu. Sí Ramón aceptara, podría darse el gustazo quizá postrero de cantarle las cuarenta en bastos a Él en el mismísimo Parlamento, que es, me imagino, el propósito que le guía. Es algo así como si le hubiera aparecido el genio de la lámpara de Aladino para concederle un último deseo: el orgásmico placer antes aludido, muy superior, pienso, a un viaje a las Seychelles sin el Imserso y con barra libre de mojitos.

Ánimo, Ramón. Será inútil, pero qué a gusto se queda el cuerpo.