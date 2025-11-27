Adiós a Ethan Browne, hijo del legendario Jackson Browne

El universo cultural estadounidense amaneció esta semana con una noticia que nadie esperaba: Ethan Browne, modelo, actor y músico, hijo del icónico cantautor Jackson Browne, falleció a los 52 años por causas que todavía no han sido esclarecidas. La confirmación llegó a través de un comunicado publicado en la página oficial de Facebook del artista de Running on Empty, un mensaje sobrio que condensaba el peso de la pérdida sin artificios: Ethan fue encontrado inconsciente en la mañana del 25 de noviembre de 2025 y nada pudo hacerse por su vida.

"Pedimos privacidad y respeto para la familia en estos momentos difíciles", añadía la nota, anunciando que, por el momento, no se harán públicos más detalles. Una frase que resuena con la delicadeza y la contención que siempre rodeó a Ethan, un hombre que creció en los márgenes de la fama, sin renunciar a su propio camino creativo.

Versatilidad

La trayectoria de Browne fue diversa y tan ecléctica como los mundos que habitó desde niño. En la moda, dejó huella trabajando para firmas como Isaac Mizrahi, aportando una presencia magnética y natural que muchos describían como heredada de la fotogenia de su madre, la modelo Phyllis Major. En el cine, participó en Hackers (1995), aquella cinta de culto protagonizada por una joven Angelina Jolie y Jonny Lee Miller que definió una estética generacional. Más tarde, aparecería en Raising Helen (2004), junto a Kate Hudson, y en la serie Birds of Prey, demostrando una versatilidad que iba más allá de su apellido.

Pero la música -inevitablemente- acabaría llamando a su puerta. Siguiendo la estela de su padre, Ethan formó parte del dúo Alain Zane junto a Cat Colbert, descendiente de otra estirpe musical vinculada a Harry Belafonte. En 2022 lanzaron el álbum Right Before Your Eyes, un título que hoy adquiere un matiz casi profético: una obra nacida del cruce de linajes artísticos marcados por el talento, pero también por las sombras.

Su historia personal estuvo siempre entrelazada con la de sus padres. Nacido el 2 de noviembre de 1973, Ethan apareció con apenas seis meses en la portada de Rolling Stone, sostenido por un Jackson Browne que comenzaba a convertirse en referente de toda una generación. Sin embargo, la biografía familiar encierra un capítulo devastador: en 1976 su madre, Phyllis Major, se suicidó tras solo cuatro meses de matrimonio. Ethan tenía entonces dos años, un impacto que marcaría -aunque fuera desde la distancia del tiempo- su identidad.

Jackson Browne, ocho veces nominado al Grammy y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, tiene otro hijo, Ryan, fruto de su relación con la australiana Lynne Sweeney. Hoy, el músico se enfrenta a una pérdida irreparable, mientras el mundo recuerda a Ethan como un creador discreto, un heredero de talento múltiple y una figura cuya vida deja un silencio difícil de llenar.