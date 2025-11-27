Se ríen de Bigote Arrocet por su "montaje robado" en el Caribe con su novia: "Las imágenes dan entre apuro y vergüenza”

La relación de Bigote Arrocet con su nuevo amor, a quien identifican como Mimi, está en boca de todos. Y es que hay quien pone en duda que puedan estar realmente enamorados, a pesar de las imágenes que han aparecido de ellos compartiendo sus días en El Caribe. El cómico chileno viajó por cuestiones profesionales con asuntos de sus empresas de energías renovables a República Dominicana. Aquí se le pudo ver muy acaramelado de una profesora de joya y pilates que tiene 39 años, 35 años menos que él. Su romance ha causado sensación y muchos han opinado al respecto, aunque ahora nuevas imágenes revolucionan más aún el panorama.

El que fuese el última gran amor de María Teresa Campos está disfrutando de una nueva juventud a los 76 años. No solo porque estrena nuevo amor, sino porque también tiene unos inesperados abdominales nuevos a juego con el resto del pack de músculos de acero. Hay quien cree que ha hecho un pacto con el diablo para lucir perfecto décadas menos, pero otros consideran que es el amor el que ha tenido ese poder rejuvenecedor en él. Ya ha presumido de ella ante las cámaras, no solo de los paparazzi, sino hablando maravillas de ella y su cintura. Pero ahora aparecen nuevas imágenes que dejan claro la pasión que siente hacia ella.

Bigote Arrocet y su joven novia, pillados

El humorista chileno, azote del clan Campos, y su nueva pareja se han dejado ver de nuevo por el Caribe. Lo hacen paseando su amor por las paradisiacas playas, así como por las calles o por los restaurantes más exclusivos donde sacian su apetito con manjares tropicales. Mientras, las cámaras siguen sus pasos, como así han mostrado desde ‘El tiempo justo’ este jueves. En ellas se les puede además ver paseando con una preciosa estampa romántica de fondo, entre palmeras, descalzos por la orilla, mientras el sol dibuja de amanecer el cielo.

Bigote Arrocet en la presentación del vino de Fernando Esteso en madrid Gtres

Desde el programa de Telecinco les parece muy curiosa la perfecta estampa. Tanto, que dudan que sean real. Joaquín Prat llega a afirmar que al paparazzi que ha realizado el vídeo de la luna de miel de Bigote y su amada por el Caribe “solo le ha faltado poner el trípode en la arena”. Y es que la calidad de las imágenes es asombrosa, así como la cercanía en la que han sido tomadas. En el restaurante, a escasas dos mesas de distancia. En la playa, desde unos metros más allá, con una supuesta marca en el suelo para poder señalizar dónde los tortolitos deben parar, girarse, abrazarse y mirar al horizonte en dirección al naranja atardecer caribeño. Sospechoso.

“Menudo robado”, se mofan desde el programa al analizar otra de las imágenes. Esas en las que la pareja aparece descansando en una tumbona de la playa mirando al mar, mientras entrelazan sus manos y mantienen una amena charla. Es difícil pensar que no vieron al cámara que les grababa, pues se encontraba justo frente a ellos, entre sus hamacas y la orilla. “Las imágenes dan entre apuro y vergüenza”, opina Leticia Requejo, que se pregunta de qué se hablaría de Bigote Arrocet si no carga contra las Campos o hace este tipo de montajes. Joaquín Prat plantea que “quizá el montaje lo está haciendo ella”, algo que pocos ven posible y apuntan al chileno como artífice del reportaje “robado”, muy bien posado.